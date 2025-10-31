罷免綠委遭起訴！藍委轟「司法成執政黨獵犬」　盼清白終將獲證

▲立委盧縣一。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

因涉罷綠委連署偽造文書案，國民黨組發會主委許宇甄、藍委盧縣一等人遭起訴。對此，盧縣一直言「我無法接受」，呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應當以事實為憑，而不是被政治操弄的工具。

起訴書指出，今年初國民黨中央組織發展委員會主任委員許宇甄等人，聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免。不過時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的提議人名冊2839人。

屏檢今日偵查終結，將盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴，其中盧、張涉犯幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及選罷法幫助利用他人個人資料偽造提議罪；許等人涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪。

針對遭到屏東地檢署起訴一事，盧縣一表示，「我無法接受！」，自伍麗華至屏東地檢署「按鈴提告」開始，檢調僅傳訊過他一次，卻未曾提出任何，他有「指示」、「參與」任何違法行為之具體證據，因此，他也獲得無保請回。

盧縣一質疑，為何今日屏東地檢署又突然將他提起公訴？這不免讓人懷疑是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，他們還沒查個水落石出，因此倉促做出此決定，在此呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應當以事實為憑，而不是被政治操弄的工具。

盧縣一強調，想跟他的親友、支持者說，他的清白最終會在法庭上獲得證明，他相信法院必會公正審理、還原真相，更還給他一個公道。最後，他仍將持續捍衛原住民族人的權益、為族群的共榮盡一份心力，絕對不會因為政治抹黑與司法打壓而退縮。