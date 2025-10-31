藍委因罷免案遭起訴　鄭麗文轟賴清德：嚴重獨裁心態

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

因涉罷綠委連署偽造文書案，國民黨組發會主委許宇甄、藍委盧縣一等人遭起訴。國民黨主席當選人鄭麗文轟，賴清德執政內，沒端出牛肉政績，也沒說要怎麼保護台灣，只有把大家嘴巴封起來，把台灣變成一言堂，想要打掉雜質，這麼嚴重獨裁心態，讓她嘆為觀止。

對於許宇甄、盧縣一等人遭起訴，鄭麗文表示，其實民進黨一直想要團滅在野黨，這也是他們對民進黨執政非常痛心，不好好珍惜台灣民主政治自由體制，反而一心為了維護自己權力，去破壞摧毀，不尊重國會多數，用司法打壓異己，這些都讓他們痛心。

鄭麗文強調，未來一定會組成司法正義律師辯護團，全面的救援跟全面的力挺，被司法打壓的黨員黨工。

鄭麗文也說，若民進黨還在執迷不悟往不歸路走下去，讓台灣司法公信蕩然無存變成執政者打壓異己工具，這麼嚴重的威權心態才讓人真正痛心，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要毀了台灣得之不易的民主價值。

媒體問到，今日遭起訴，會不會燒到2026年選舉？鄭麗文說，一定會，早就有這個覺悟，賴清德什麼性格，大家不是第一天認識他，他不只對付在野黨，也對付黨內異己，賴不會手軟，她也沒有這樣的幻想。

鄭麗文說，在賴清德執政內，當他沒辦法把政治放在良性，端出牛肉政績，應該跟人民說他照顧人民什麼保護台灣什麼，他通通做不到，只有把大家嘴巴封起來，把台灣變成一言堂，想要打掉雜質，這麼嚴重獨裁心態，讓他們歎為觀止。

鄭麗文說，國民黨已經準備好了，即便面對嚴酷打壓也要站起來，要保護台灣民主，保護台灣人民以及自由法治。民進黨愈這樣做，會愈嚴重失去民心。

