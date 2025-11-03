日本寫真網紅公開2600萬整容細項　網讚真的非常努力

▲平瀨愛理詳細揭露整形部位與總花費。（圖／翻攝自平瀨愛理Ｘ）

圖文／鏡週刊

活躍於寫真偶像與網路界的人氣網紅平瀨愛理（平瀬あいり），於11月1日在X（前Twitter）公開了自己整形前後的對比照，並詳細揭露整形部位與總花費，引發熱議。

平瀨愛理在貼文中寫道：「改變我人生的2600萬整形地圖」，貼出標註了各部位手術名稱的照片，從眼角切開、魅力線形成、雙下顎手術，到鼻尖耳軟骨移植、肉毒桿菌注射等等，每一項手術都清楚標示，呈現她對外貌所做的全盤投資。

▲▼整形讓她從曾經被同學取笑的「暴牙妹」，變成如今的大眼甜美模樣。（圖／翻攝自平瀨愛理Ｘ）

平瀨愛理過去表示，年幼時，母親曾殘酷地對她說「「每次看到妳的臉，都感覺我錯了，不該生下妳。」整形讓她從曾經被同學取笑的「暴牙妹」，變成如今的大眼甜美模樣，不再因長相遭受霸凌，也獲得更多自信，人生因此徹底改變。

平瀨愛理透露，自己從16歲開始兼職打工、省吃儉用，耗時8年完成整形，總花費高達2,600萬日圓（約新台幣520萬元）。她更直言：「如果20歲就能擁有現在的長相，人生一定會更輕鬆。年輕就是最大的資產，比起愛馬仕柏金包，不如先投資一張可愛的臉。」

貼文曝光後，網友紛紛驚嘆留言「努力太厲害了」「完全是另一個人」「可以感受到積累的心血」。目前平瀨愛理除了在IG擁有約105萬粉絲、X擁有約27萬粉絲，也是TikTok人氣創作者，經營化妝品事業，並出任格鬥賽事《Breaking Down》子公司的CEO，成功實現人生翻轉。

