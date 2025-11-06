陳柏惟：用血緣「認祖歸宗」是落後國家行為　落葉歸根的都是肥料

▲前立委陳柏惟。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前赴北京，展開為期12天訪陸行程，並拜訪賴氏宗親會稱「幫賴清德尋根」，對此，前立委陳柏惟5日痛批，但凡有穿衣服的人類都不會用血緣分國家，用血緣認祖歸宗這是落後國家的行為，很多政治人物講過「要選擇落葉歸根還是落地生根」，自己給大家一個觀念「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子」，要落葉歸根的自己回去當肥料。

陳柏惟於節目《立院榮譽顧問》表示，某個人跑去中國找賴氏宗祠，因為這個人祖先來自於中國，所以這個人是中國人，因為祖先而決定國籍是野蠻時代的事情。

陳柏惟表示，因為那個時候注重部落，所以就是蠻族半獸人才會血緣關係看祖先，而且就算到了部落年代也不是只有一個祖先，也有好幾個不同的部族。

陳柏惟提到，台灣很多地名，大家有沒有聽過三塊厝、五塊厝，幾塊厝就是有幾個姓氏的意思，例如五塊厝就是五個姓，意思是這個區域有住五種不一樣的家族。

陳柏惟認為，所以還在找姓氏來溯源是野蠻人的行為，但凡有開始穿衣服的人類都不會用血緣來分國家，用血緣來認祖歸宗這是落後國家的行為。

陳柏惟提到，很多政治人物講過「要選擇落葉歸根還是落地生根」，自己要給大家一個觀念，「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子」，要落葉歸根的自己回去當肥料，講錯來更正他。

陳柏惟批評，無聊，就同姓而已，那英國弄一個Michael宗祠，以後Michael Jordan、Michael Jackson要回英國祭拜？這像話嗎？