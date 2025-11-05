　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

▲▼總統賴清德5日上午出席財團法人中國生產力中心(CPC) 70週年感恩論壇開幕式。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德5日上午出席財團法人中國生產力中心（CPC） 70週年感恩論壇開幕式。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日上午出席財團法人中國生產力中心（CPC）70週年感恩論壇開幕式時表示，2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創新高，就業狀況25年來最好，台股已連續6個月上漲，加權股價指數突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。他說，主計總處公布今年第三季經濟成長率概估7.64%，預估今年經濟成長率會超過5％，不僅是亞洲四小龍第一，也贏過日本、美國、歐盟跟中國。

賴清德致詞時表示，非常榮幸出席「財團法人中國生產力中心70週年感恩論壇開幕式」，代表國家衷心感謝CPC 70年來努力推動台灣產業發展，期盼未來能迎接更燦爛、風華再起的70年，讓台灣經濟持續扶搖直上。

賴清德提到，CPC許勝雄董事長是人人敬重的企業家典範，其率領的金仁寶集團在全世界11個國家設有70家生產基地，是真正的「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。他感謝許董事長心中掛念台灣產業發展，25年前即允諾兼任CPC董事長，將自身成功經驗，透過CPC擴散到各產業，CPC不僅服務在地產業，更透過參與亞洲生產力組織，讓會員國看見台灣經營管理服務能量，讓世界看見台灣，對台灣的貢獻有目共睹。

賴清德說，在國慶演說中提到2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好，台股已經連續6個月上漲，近來加權股價指數更突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。此外，上週主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，同時預估今年經濟成長率會超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國。

同時，賴清德表示，這些亮眼的經濟成就都是台灣人民與各產業界共同努力的成果。當前世界各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向。

賴清德指出，預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

賴清德表示，因應智慧化時代來臨，政府也要推動AI新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人等3大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，讓台灣繼續在全球科技發展上站穩領先腳步，確保下一世代在國際上的競爭優勢。

賴清德提到，為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出930億元關稅影響支持方案協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

他強調，上個月經濟部已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，協助業者升級製程、培育人才，並完成智慧化及低碳化的轉型。所有工作除了政府必須全力打拚，也需要企業與民間團體與政府協力合作，團結因應世紀變局帶來的挑戰。

最後，賴清德說，CPC是國內成立最早、規模最大的經營管理顧問機構。70年來在台灣從輕工業、重工業、服務業到高科技業，不同經濟轉型的關鍵時刻，CPC一直扮演產業升級的重要推手，引導產業強化生產力，提升產業附加價值以及國際競爭力。

賴清德指出，在面對新時代的轉型挑戰，相信CPC能大展身手，希望CPC與政府持續攜手合作發揮集體智慧，積極輔導產業，特別是中小微型企業，協助度過淨零轉型、數位轉型以及全球經貿秩序重整的考驗，盼一起努力打造更繁榮的台灣。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

相關新聞

《遞信志–氣象篇》新書發表重現百年前台灣近代氣象發展史

《遞信志–氣象篇》新書發表重現百年前台灣近代氣象發展史

交通部中央氣象署5日在台灣南區氣象中心，舉辦《遞信志–氣象篇》新書發表會，這本首次以中譯與原書合併刊行的著作，完整記錄台灣早期氣象制度從草創到發展的歷程，為台灣氣象史研究奠下重要里程碑。

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

明年APEC會議中國深圳主辦　財長：在對等尊嚴下與會

明年APEC會議中國深圳主辦　財長：在對等尊嚴下與會

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

