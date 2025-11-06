　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧台肥風波　謝龍介曝「將來凸槌也許是他」

記者黃翊婷／綜合報導

行政院中部服務中心副執行長吳音寧將擔任台肥董事，而非接手董事長一職，讓各界輿論風波暫時平息。但國民黨立委謝龍介認為，這件事情很有可能不是總統、民進黨主席賴清德主動要用吳音寧，而賴重用總統府秘書長潘孟安，將來「凸槌」也許就在潘身上，所以他希望賴能進行調整，否則繼續這樣下去反而對賴不利。

▲▼謝龍介聯訪。(圖／記者陳煥丞攝)

▲謝龍介建議賴清德調整策略，否則未來恐怕會造成不利。（資料照／記者陳煥丞攝）

謝龍介5日在政論節目「大新聞大爆卦」中提到，台肥前董事長李孫榮提前將近2年被換掉，肯定有內幕，綠營也知道把吳音寧推出來會受到討論，所以他覺得這件事情並非賴清德主動要用吳音寧，而是由其他人提出的主意。

謝龍介以台灣金聯前董事長呂政璋上任3天閃辭一事為例，他表示，呂上任後火速下台，是因為賴清德事先不知情，他聽聞賴曾向潘孟安詢問呂的事情，潘聲稱受到呂欺瞞，之後便果斷撤換人事。

謝龍介分析，因為潘孟安2019年時陪著賴清德一路挑戰前總統蔡英文，賴算是報恩，所以重用潘，聽聞現在很多事情都需要潘經手，只是也許未來「凸槌（出錯）」就在潘身上，他覺得這不是賴的風格，之所以說出來是希望賴去進行調整，否則再這樣繼續下去，恐怕會對賴不利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

關鍵字：

吳音寧台肥謝龍介潘孟安賴清德

