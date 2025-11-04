租屋族曝超商「買水神攻略」！這時段千萬別去　網笑：生活智慧王

▲有網友分享便利商店買水密技，意外掀起討論。（圖／翻攝自Threads）

網搜小組／閔文昱報導

租屋族每天最怕的事之一，就是「回家打開冰箱，發現沒水喝」。近日一名自稱「萬年租屋族」的網友在Threads分享多年買水心得，意外掀起熱烈討論，網友們驚呼「原來買水也有攻略」、「太實用了吧！」

這位網友表示，自己長期租屋、固定到各大7-11補水，久而久之觀察出一套「便利商店買水學」。他指出，如果要量多又便宜，「就拿H2O，CP值最高，2200cc兩罐52元」；若講究口感或PH值，「PH9.0礦泉水接受度最高」，最近還有「新上市1450cc特價兩罐70元」可選。

除了挑品牌，他還透露「買水時間」也有學問，「記得要9點前買，因為9點後是高峰期」，這時健身族、應酬族、租屋族都陸續回家，「會出現很多要買水的人」。他笑稱，「別以為水沒人跟你搶，要補水也要盡早！」

貼文曝光後，許多網友留言共鳴：「牛皮，學會了」、「買水居然也有攻略」、「晚上8、9點真的會大爆滿」、「我去打球都買兩罐2200cc，一次喝完超爽」、「身為買水一族覺得實用」、「9點後有的時候真的會不好買水」。不少人直呼「這才是真正生活智慧王」，意外掀起7-11補水時段大討論。