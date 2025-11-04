　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租屋族曝超商「買水神攻略」！這時段千萬別去　網笑：生活智慧王

▲有網友分享便利商店買水密技，意外掀起討論。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友分享便利商店買水密技，意外掀起討論。（圖／翻攝自Threads）

網搜小組／閔文昱報導

租屋族每天最怕的事之一，就是「回家打開冰箱，發現沒水喝」。近日一名自稱「萬年租屋族」的網友在Threads分享多年買水心得，意外掀起熱烈討論，網友們驚呼「原來買水也有攻略」、「太實用了吧！」

這位網友表示，自己長期租屋、固定到各大7-11補水，久而久之觀察出一套「便利商店買水學」。他指出，如果要量多又便宜，「就拿H2O，CP值最高，2200cc兩罐52元」；若講究口感或PH值，「PH9.0礦泉水接受度最高」，最近還有「新上市1450cc特價兩罐70元」可選。

除了挑品牌，他還透露「買水時間」也有學問，「記得要9點前買，因為9點後是高峰期」，這時健身族、應酬族、租屋族都陸續回家，「會出現很多要買水的人」。他笑稱，「別以為水沒人跟你搶，要補水也要盡早！」

貼文曝光後，許多網友留言共鳴：「牛皮，學會了」、「買水居然也有攻略」、「晚上8、9點真的會大爆滿」、「我去打球都買兩罐2200cc，一次喝完超爽」、「身為買水一族覺得實用」、「9點後有的時候真的會不好買水」。不少人直呼「這才是真正生活智慧王」，意外掀起7-11補水時段大討論。

11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光
國道7連撞　29歲BMW女「下車看」被撞死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

立冬極寒！命理師揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

快訊／黃明志被捕照曝光！涉毒押回金馬警區　身上搜出9顆藍藥丸

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

忍8年沒愛愛「生日求大戰一場」結局崩潰！人妻無法離婚：才34歲

捷運列車突停景美站！　北捷抓到人開罰：遭按緊急按鈕

北捷突停駛！乘客亂按「緊急斷電鈕」害全線卡住　慘吞1萬元罰單

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

川普表態：輝達Blackwell晶片「不給其他人」

萬聖節萌童扮裝濟公！　今天化緣只要糖果XD

Apple Intelligence繁體中文正式登場　必用功能、相容裝置一次看

快訊／非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見！

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

賓士「全新世代商用廂型車」預告曝光！多種形式滿足各行各業需求

川普核准！微軟砸150億攻中東　AI新戰場轉向阿聯

公園不能打赤膊　高雄男「脫衣打球」被檢舉挨罰2000元

北捷板南線女持刀攻擊「割傷男學生」　遭判4年6月

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

台灣人友善「卻有1風氣」！一票外國人狂搖頭

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名旺到跨年

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

租屋族7-11補水買水心得生活智慧

