地方 地方焦點

動物醫療費高漲惹紛爭　黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

▲黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

▲黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平5日於市政總質詢中指出，毛孩已成為許多家庭的重要成員，但「獸醫費用高、申訴無門」的問題仍困擾不少飼主。寵物醫療費動輒上萬元，甚至高達五、六十萬元，若飼主無法即時付清，還可能被拒發還寵物，形同「情感勒索」，建議成立「桃園市動物醫療糾紛調解平台」，讓飼主有明確管道可申訴與調解。

黃敬平說，日前有飼主在網路含淚控訴，13歲愛犬手術費用原估13萬元，最終暴增至30萬元，卻仍不幸離世，引發廣大民怨與討論。類似案例層出不窮，顯示獸醫院報價不透明、臨時加價、飼主毫無選擇空間等問題普遍存在，已嚴重侵蝕醫療信任。

他指出，現行動物醫療糾紛處理制度存在「灰色地帶」，動保處視為民事糾紛不受理，消保官又認定屬動保範疇退回，導致責任推託、民眾求助無門。雖然桃園市獸醫師公會訂有診療收費參考標準，但未強制公開，且手術費常未含藥品與材料費，實際帳單動輒翻倍，引發紛爭。

目前，新北市已率先全國設立「寵物醫療糾紛溝通平台」，由動保處、調解委員會與獸醫師公會三方組成，去年共受理11件糾紛，其中8件成功現場和解，成效顯著。他建議桃園比照辦理，成立「桃園市動物醫療糾紛調解平台」，由動保處、獸醫師公會與消保官共同組成，建立公正第三方審議與鑑定機制，並研議設立「動物醫療爭議審議委員會」，比照人醫糾紛程序，導入專業審查制度。

此外，黃敬平要求，市府應督導獸醫院公開「診療收費參考表」，於院內明顯處揭示項目與費用區間，讓飼主明確了解預估成本，避免醫療過程臨時加價、資訊不對等的情形。他強調：「透明制度是建立信任的關鍵，唯有公開資訊、完善調解，才能讓毛孩就醫環境更友善、安全。」

農業局長陳冠義回應，新北市的確以納入調解委員會模式推動，目前桃園已與動保處研議調整，現行由獸醫師公會受理糾紛案件並邀動保處參與，尊重專業判斷；同時要求各獸醫院依核定價格公告收費，如未依規定標示將依法處理，並加強宣導以提升透明度。

法務局長賴彌鼎則表示，動物醫療爭議性質屬於消費糾紛，應納入調解程序處理，建立公平合理的制度化機制。桃園可參考新北模式，由獸醫師公會、消保官與動保處三方合作，形成具公信力的調解平台。同時建議制定「動物醫療服務指引」，明確列出治療項目、流程與費用估算，讓飼主在治療前即能掌握資訊、減少糾紛。

動物醫療費高漲惹紛爭　黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

