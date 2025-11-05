台南東區健身公寓火警　住警器及時示警成功防止災害擴大

▲台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙，所幸屋內裝設的住宅用火災警報器（以下簡稱住警器）即時偵測到濃煙後，發出尖銳警報聲，屋主隨即前往查看並迅速關閉爐火，成功阻止火勢擴大，避免人員傷亡及財物損失。

119勤務指揮中心接獲報案後，立即派遣轄區後甲消防分隊前往搶救。現場經勘查，火勢在屋主自行撲滅後已無延燒情形。據了解，屋主烹煮食物後離開廚房，爐火持續加熱導致鍋具乾燒產生濃煙，所幸客廳的住警器發揮警示功能，讓屋主及時察覺異常，採取正確行動，成功防止災情擴大。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，感謝各界民間團體及善心人士熱心捐贈。這些住警器已多次在火災初期成功發揮警示功能，協助住戶及時發現異常、採取應變措施，有效守護市民的生命與財產安全。

消防局長李明峯呼籲，五層樓以下未設有自動火警警報設備的住宅，應在寢室、走廊、樓梯間及廚房等處加裝住警器，以便火災初期及早發出警示聲響，提醒住戶迅速應變與逃生。一顆僅需數百元的住警器，就能避免龐大的財物損失，甚至挽救寶貴生命，發揮「居家守護神」的防火功效。

市長黃偉哲指出，為強化住宅防火安全，市府持續結合各區公所及里鄰系統推廣住警器設置，特別針對低收入戶、獨居長者、身心障礙者及老舊平房等高風險族群優先補助安裝。他提醒民眾「防火安全要即時，千萬不要心存僥倖」，鼓勵大家可主動前往通路購買並安裝住警器，為家人的居住安全多一道防護。