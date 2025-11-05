　
地方 地方焦點

台南東區健身公寓火警　住警器及時示警成功防止災害擴大

▲台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙，所幸屋內裝設的住宅用火災警報器（以下簡稱住警器）即時偵測到濃煙後，發出尖銳警報聲，屋主隨即前往查看並迅速關閉爐火，成功阻止火勢擴大，避免人員傷亡及財物損失。

▲台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

119勤務指揮中心接獲報案後，立即派遣轄區後甲消防分隊前往搶救。現場經勘查，火勢在屋主自行撲滅後已無延燒情形。據了解，屋主烹煮食物後離開廚房，爐火持續加熱導致鍋具乾燒產生濃煙，所幸客廳的住警器發揮警示功能，讓屋主及時察覺異常，採取正確行動，成功防止災情擴大。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，感謝各界民間團體及善心人士熱心捐贈。這些住警器已多次在火災初期成功發揮警示功能，協助住戶及時發現異常、採取應變措施，有效守護市民的生命與財產安全。

▲台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲，五層樓以下未設有自動火警警報設備的住宅，應在寢室、走廊、樓梯間及廚房等處加裝住警器，以便火災初期及早發出警示聲響，提醒住戶迅速應變與逃生。一顆僅需數百元的住警器，就能避免龐大的財物損失，甚至挽救寶貴生命，發揮「居家守護神」的防火功效。

▲台南市東區中華東路二段133巷，5日傍晚發生1起住宅火警，疑似因煮食不慎導致鍋具乾燒冒出濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，為強化住宅防火安全，市府持續結合各區公所及里鄰系統推廣住警器設置，特別針對低收入戶、獨居長者、身心障礙者及老舊平房等高風險族群優先補助安裝。他提醒民眾「防火安全要即時，千萬不要心存僥倖」，鼓勵大家可主動前往通路購買並安裝住警器，為家人的居住安全多一道防護。

11/03 全台詐欺最新數據

即／台南78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

即／台南78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

台南市七股區5日下午發生一起溺水意外，一名78歲男子於篤加里魚塭處理打氣風車卡住問題時，疑似失足落水，身影沒入水中不見蹤影，家屬焦急報案。

託倫斯市長陳光豪再訪台南邀請南市少棒隊參加國際友誼賽

託倫斯市長陳光豪再訪台南邀請南市少棒隊參加國際友誼賽

接住每一位孩子！台南市教育局徵聘專輔人員打造綿密學生照護網

接住每一位孩子！台南市教育局徵聘專輔人員打造綿密學生照護網

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞酒測值皆為0

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞酒測值皆為0

民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德給了3大提醒

民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德給了3大提醒

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

