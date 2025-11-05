全國首創！亞大附醫開辦手術護理師培訓班　免費學習還有高額津貼

▲亞大醫院手術護理師培訓班正式開課，院長許永信特別將手術器械道具贈予學員，鼓勵未來成為醫師神隊友。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

手術室內燈光耀眼、器械叮噹作響，在那個醫師專注執刀的關鍵時刻，手術護理師往往是最沉著的存在。為強化手術團隊能量、補足專業護理人力缺口，亞洲大學附屬醫院首開全國之先，成立「手術護理師培訓班」，全程免培訓費、每月再提供高額生活津貼，讓學員專心學習無後顧之憂。

「手術護理師培訓班」昨（4）日舉行開訓典禮，象徵台灣手術護理教育邁入嶄新里程碑。院長許永信率領外科部醫師與護理部團隊出席典禮，親手將象徵手術室使命的「手術刀道具」交給學員，勉勵大家在訓練期間主動發問、勇於挑戰，「學得越多，未來進開刀房就越能掌握節奏。」現場儀式簡潔卻莊重，象徵醫療傳承與責任啟程。

許永信指出，台灣少子化與醫護人力流動率高，使手術室專業護理人力長期短缺，經驗斷層與訓練時間不足問題更為顯著。手術護理師不只是醫師的「左右手」，更是手術團隊中不可或缺的靈魂人物，需熟悉多樣外科手術流程、器械運用及緊急處理。從術前準備、無菌操作、遞送器械到術後紀錄，每一環節都要求精準與默契，「他們是開刀房裡最關鍵的神隊友。」

目前全國手術護理師專責培訓多由台灣手術全期護理學會、外科醫學會及護理師護士公會全國聯合會共同辦理，培訓門檻高、名額有限，需達N2以上護理等級且院所須為醫學中心或500床以上區域教學醫院。許永信坦言，這樣的制度難以快速補足現場需求，因此亞大附醫特別爭取「健康台灣深耕計畫」補助，並設計更貼近臨床實務的培訓課程。

全新訓練架構分為五大模組：無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後照護與紀錄、高階術式支援，以及專業能力驗證。每位學員完成訓練後，即具備獨立上場能力，「結訓即戰」成為手術室關鍵角色。

神經醫學中心副院長林志隆補充，課程為期三個月，邀請多達32位各外科專科與次專科主治醫師及資深護理師親自授課，以「手把手教學」模式傳授臨床經驗。從心臟、神經、骨科到微創手術，每一門課都直擊現場操作細節與突發狀況應變，讓學員在模擬與實作中建立臨場信心。

院方表示，未來若培訓成果顯著，將結合護理學會啟動認證制度，並推動跨院聯訓合作，與其他醫院共享師資與實習資源，建立全國性培育網絡。此舉不僅能有效緩解手術室護理人力荒，也將為台灣醫療體系注入穩定且高素質的專業力量。

在開訓現場，學員們穿著整齊制服，神情專注而充滿期待。有人說，走進手術室，代表進入另一個節奏與世界；而亞洲大學附醫的這場創舉，正是為了讓更多年輕護理人員，能以最專業的姿態，迎接那盞手術燈下的挑戰。

▲手術過程中，執刀醫師與手術護理師均扮演重要角色，可說是缺一不可。（圖／記者游瓊華翻攝）