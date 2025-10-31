　
地方 地方焦點

嘉義地檢署義務勞務機構訓練　深化反詐騙意識

▲▼ 嘉檢辦理義務勞務機構遴聘及教育訓練從社區深根反詐騙法治觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢辦理義務勞務機構遴聘及教育訓練，從社區深根反詐騙法治觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署今（31）日舉行義務勞務機構教育訓練，除針對義務勞務執行規定進行深度教育與實務意見交流外，更聚焦於強化機構執行紀律及最新反詐騙宣導。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙指出，義務勞務的對象為緩起訴或緩刑的觀護個案，他們透過執行40至240小時的公益服務，得以回饋社會、彌補過錯，並在過程中潛移默化地建立正確的勞動與社會關懷觀念。為確保義務勞務的實質效益與公正性，蔡檢察長特別向所有執行機構提醒應落實兩項準則：確保勞務公益、公正性及謹守分際。

▲▼ 嘉檢辦理義務勞務機構遴聘及教育訓練從社區深根反詐騙法治觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

蔡檢察長表示杜絕舞弊，落實簽到、簽退規定，嚴禁偽造或徇私舞弊，確保時數真實性，是對於義務勞務人最基本的要求。此外，義務勞務人雖是犯過錯誤之人，但也應受到保障與尊重，機構人員在與義務勞務人互動與溝通時，應特別注意言語與態度，若執行過程發生爭議之處，可隨時向地檢署反應避免產生不必要的爭議與糾紛。

▲▼ 嘉檢辦理義務勞務機構遴聘及教育訓練從社區深根反詐騙法治觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

本次訓練的另一大重點是防制新型詐騙。蔡檢察長表示，地檢署持續推動「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，全力守護民眾財產安全。他特別警示，除了常見的網路購物、投資詐騙外，現有俗稱「地面師詐騙」的房地產詐欺案件也日益增加，蔡檢察長特別期許所有參與訓練的機構，能將本次學到的反詐騙知識與法治觀念帶入社區和民間團體，共同從基層發揮影響力，為在地居民營造一個更安全、更有保障的生活環境。

▲▼ 嘉檢辦理義務勞務機構遴聘及教育訓練從社區深根反詐騙法治觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義地檢署義務勞務機構訓練　深化反詐騙意識

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

關鍵字：

嘉義地檢署義務勞務反詐騙社區安全培訓

