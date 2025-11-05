五楊高架賓士鬼切釀4車連撞！1車打橫停外側車道　瞬撞影片曝

記者沈繼昌／桃園報導

國1五楊高架北向桃園段高乘載路段昨（4）日傍晚發生2輛自小客車追撞事故，後方車輛來不及煞車欲往左切，結果後方車輛閃避不急再度追撞，釀成4車連環碰撞事故，國道一隊據報到場處理，所幸4車駕駛都有繫上安全帶均未受傷僅車損，事故原因仍由國道一隊調查釐清中。

▲國一五楊高架道北向桃園路段昨晚發生4車連環碰撞事故，國道警方到場處理。（圖／國道一隊提供）

▲黑色賓士受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，國道一隊勤務指揮中心昨天下午5時24分許接獲通報，國1五楊高架北向46.8公里桃園路段發生4輛自小客車碰撞事故，立即派遣線上巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車前往協助。

▲白色賓士保險桿受損脫落。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，29歲的黃姓男子駕駛白色賓士行經事故地點時，察覺前方有2輛自小客車發生追撞，黃男煞車不及閃避時擦撞前車，後方25歲葉姓男子駕駛自小客車見狀亦向右閃避後追撞黃男車輛，葉男車輛則失控打橫停放於外側車道，造成4車碰撞事故。所幸各車駕駛均依規定繫上安全帶，現場無人受傷受困。

▲另一輛自小客也受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

事故現場一度造成後方回堵數公里，現場事故於晚間6時18分完全排除，恢復正常通車，員警為4車駕駛人實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依正常速限行車，並保持適當安全距離，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，車上乘客不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。