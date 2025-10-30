　
社會 社會焦點 保障人權

車子掛假牌！害無辜爸開上高速公路被罰　桃園男這下慘了

▲桃園市林姓男子去年10月間自網路購買偽造車牌，掛在已逾期註銷自小客車上路行駛，後其父不知情下駕駛該車行駛國道一號被國道警方查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市林姓男子去年10月間自網路購買偽造車牌，掛在已逾期註銷自小客車上路行駛，後其父不知情下駕駛該車行駛國道一號被國道警方查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於去年10月間自網路購買來歷不明偽造車牌，掛在已逾期註銷自小客車上路行駛，後其父在不知情下駕駛該車行駛國道一號泰山路段時被國道警方查獲；桃園地檢署調查時，林男坦承犯行，檢方偵結依偽造文書罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，設籍桃園市蘆竹區林姓男子，明知自己名下自小客車因逾期檢驗遭註銷車牌，去年10月間自網路社群臉書上向姓名不詳人士購買偽造車牌2面，懸掛在已註銷車牌自小客車，駕駛該車在路上行駛。後來其父在不知情下，於10月8日上午9時許駕駛該車行經國道一號北向泰山路段，經過ETC門架通行時，被國道警方察覺有異，函送新北地檢署偵辦，新北地檢署查明車主戶籍在桃園市後，函請高檢署函轉桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，林男坦承犯行不諱，檢方根據國道六隊警方扣押車牌筆錄、國道ETC門架通行明細、車牌辨識畫面截圖與監視畫面等佐證，確認林男犯行明確，檢方認為林男使用偽造車牌上路，足以損害監理機關管理且免除繳交國道通行費用等情，偵結依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

攜「大麻軟糖」入境被逮　只帶1包想炫耀下場慘

攜「大麻軟糖」入境被逮　只帶1包想炫耀下場慘

海巡署桃園查緝隊今年5月接獲線報指稱，曾姓男子自美國購得含有二級毒品大麻成分軟糖返台，入境桃園機場時當場被海關人員查獲包裝精美的軟糖，經以毒品試劑檢測出含有大麻成分；專案小組查出，曾男經常出入美台之間，在美國德州某處購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分之軟糖1包（淨重92.6030公克），桃園地檢署偵結，依毒品危害防制條例之運輸第二級毒品罪嫌起訴。

註銷車牌網路偽造車牌國道六隊偽造文書桃檢

