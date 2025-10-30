車子掛假牌！害無辜爸開上高速公路被罰　桃園男這下慘了

▲桃園市林姓男子去年10月間自網路購買偽造車牌，掛在已逾期註銷自小客車上路行駛，後其父不知情下駕駛該車行駛國道一號被國道警方查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於去年10月間自網路購買來歷不明偽造車牌，掛在已逾期註銷自小客車上路行駛，後其父在不知情下駕駛該車行駛國道一號泰山路段時被國道警方查獲；桃園地檢署調查時，林男坦承犯行，檢方偵結依偽造文書罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，設籍桃園市蘆竹區林姓男子，明知自己名下自小客車因逾期檢驗遭註銷車牌，去年10月間自網路社群臉書上向姓名不詳人士購買偽造車牌2面，懸掛在已註銷車牌自小客車，駕駛該車在路上行駛。後來其父在不知情下，於10月8日上午9時許駕駛該車行經國道一號北向泰山路段，經過ETC門架通行時，被國道警方察覺有異，函送新北地檢署偵辦，新北地檢署查明車主戶籍在桃園市後，函請高檢署函轉桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，林男坦承犯行不諱，檢方根據國道六隊警方扣押車牌筆錄、國道ETC門架通行明細、車牌辨識畫面截圖與監視畫面等佐證，確認林男犯行明確，檢方認為林男使用偽造車牌上路，足以損害監理機關管理且免除繳交國道通行費用等情，偵結依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。