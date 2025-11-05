　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】艾絲樂小兔必收周邊再+1　超萌美体機全台限量100組

艾絲樂小兔必收周邊再+1！超萌美体機全台限量100組（圖／美体專科提供）

▲獨家限量、只送不賣的「艾絲樂小兔美体機」。

【廣編特輯】

圖、文／美体專科提供

粉紅控瘋掉！韓國夢幻軟萌角色Esther Bunny 「艾絲樂小兔」與代謝品牌「美体專科」合作推出獨家限量「只送不賣」的「艾絲樂小兔美体機」，棉花糖般大大的眼睛加上捲翹睫毛、2個粉色蝴蝶結，讓原本讓人焦慮的量體重，瞬間變療癒！「艾絲樂小兔美体機」即日起於美体專科官網首發登場，全台限量100台，購買碎酯錠組合即可獲得，粉絲們趕緊手刀開搶！

艾絲樂小兔粉紅話題也燒進演藝圈，女星李佳穎及小薰（黃瀞怡）第一時間在社群發文，宣告搶先入手艾絲樂小兔美体機，並紛紛表示被超可愛小兔圈粉，每天量體重都會被萌到！底下留言也一片淪陷：「這火也燒太大了，太犯規！」、「我也想要艾絲樂小兔美体機，歡迎來我家！」品牌表示：「這次推出獨家限量合作好禮-艾絲樂小兔美体機，就是希望透過崇尚健康、自信又美麗的小兔，來陪伴各年齡層女性，讓日常體態管理也能成為一件幸福療癒的事情，輕鬆擁有自信體態！」

超火紅艾絲樂小兔(Esther Bunny) 是由美籍韓裔插畫家Esther Kim創作，以軟萌療癒的形象席捲亞洲，深受粉絲喜愛。美体專科看準這股萌勢力，獨家合作推出「艾絲樂小兔美体機」，在雙11活動期間祭出「只送不賣」、官網限定全台僅有 100組的驚喜回饋，讓網友直呼必須收藏！即日起美体專科全館組合56折起，下單指定商品就能獲得「艾絲樂小兔美体機」。

不管怎麼少吃、辛苦運動都減不了嗎？很可能是代謝出問題！美体專科推出全新天然代謝保養系列，以「分齡保養」概念設計出20＋、30＋與40＋代謝加強錠-碎酯錠。碎酯錠最主要能提升SIRT1代謝因子，強化代謝力，更添加三大專利植萃成分，毛喉鞘蕊花、白藜蘆醇、義大利鉻，幫助提升循環、順暢排空！同時針對各年齡層體態困擾再加強不同功效，幫助喜愛美食的20+阻控熱量、解決30+ 代謝降低問題、讓40+也能瓦解頑固、擁有迷人狀態。 

十盛聯名艾絲樂小兔

十盛聯名艾絲樂小兔

手搖飲品牌「十盛SHISHENG」驚喜找來韓國超紅「Esther Bunny艾絲樂小兔」合作，聯手推出一系列超可愛聯名，包括限定兔子紙杯、杯膜等，還有超實用玩偶杯套周邊小物，即日起於全門市上市；同步推出春季新品「茶花系列」。

艾絲樂小兔Esther Bunny美体機美体專科

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

