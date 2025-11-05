　
地方 地方焦點

落山風里山踩線團登場　串聯社區共創綠色旅遊

▲屏科大推廣里山生態遊程。（圖／屏科大提供）

▲屏科大推廣里山生態遊程。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣深度旅遊並實踐地方創生理念，臺灣生態旅遊與地方創生聯盟（TERRA）、屏東科技大學社區林業團隊及有限責任屏東縣落山風永續觀光勞動合作社，於11月3日至5日聯手舉辦「旅行業界媒合落山風里山生活踩線團」。這次活動邀集11家旅行業者參與，透過實地走訪港仔、高士及旭海等社區，探索里山文化與永續觀光的結合模式。

▲屏科大推廣里山生態遊程。（圖／屏科大提供）

▲屏科大推廣里山生態遊程。（圖／屏科大提供）

業者回饋指出，恆春半島的深度旅遊條件日益成熟，原住民導覽已從傳統獵人形象轉為生態保育與文化詮釋，社區餐食與動線設計完善，適合銀髮族、親子及小團操作。他們認為只要持續強化餐飲品質、提升人數與價格彈性，即能結合在地農產品，打造兼具故事性與人情味的恆春半島品牌遊程。

滿州地區以民謠與音樂為主題，從港仔社區民謠吟唱到滿州生態旅遊中心的「浮浪拱打擊樂團」演出，展現南國特有的文化能量；高士部落則以「過火祈福」、「野菜採集」等深度體驗為亮點，呈現部落與自然共生的生活智慧。

港仔社區則提出延伸單車路線、提升環境品質及導入ESG理念的構想，期望凸顯社區守護山海、生態保育的價值。業者建議以「純樸漁村體驗」為主題，鎖定企業教育訓練團與基金會客群，並結合在地海鮮主題餐食，提升旅程特色與營收。對於「港仔沙丘叢林之眼」路線，未來也可配合沙灘車合法化，納入自治條例管理，串聯沙丘、保安林與周邊景點。

旭海社區則展示多元行程，包括每日限額的阿塱壹古道部分路段、「星心海的呼喚」及「幸福草原」等活動，並計畫導入藍碳、海藻復育與淨灘等ESG體驗，讓遊客在參與過程中理解氣候行動與地方生活的連結。業者特別讚譽鼻頭草原的世界級景觀，建議搭配「雨來菇」等特產推動預購與分級定價，提升社區收益。

這次踩線團由林業及自然保育署、墾丁國家公園管理處、屏東縣政府、牡丹鄉公所及屏科大社區林業團隊等單位共同協辦，產官學攜手推動地方永續。TERRA表示，落山風踩線團是繼高雄六龜行程後的重要行動，未來也將推動霧台神山部落踩線活動，預計媒合超過15家旅行社，共同打造兼具文化深度、環境永續與地方共榮的優質遊程，讓旅行成為實踐永續生活的新力量。

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

屏東深度旅遊里山文化永續觀光地方創生

