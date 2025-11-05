北市驚爆特教童遭教保員毆打！　校方未通報竟繼續隨車11天

▲蔣萬安表示，會依法追究校方責任。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨議員林延鳳今（5日）質詢市長蔣萬安時揭露，台北市一所特教幼兒園發生教保員在校車上不當管教特教生事件，一位具多重障礙的學童，遭校方隨車人員動手打到大腿瘀青，但校方在家長反映後，竟僅對施暴者口頭告誡，並未將他與受害學童隔離，更未依規定通報，完全不符兒少法規定，也未見市府積極督促處理，如今學童的哭聲成了受虐恐怖片。蔣萬安則說，若校方延誤通報，會依法追究校方責任。

林延鳳指出，這起事件發生在10月16日，一位特教學童的家長替小孩更衣時，赫然發現他的大腿上有明顯的掌印。由於這名學童除了視障外還有多重障礙，無法言語，他的父母趕緊與家長會聯繫，希望能了解狀況，而校方僅在隔日登入校安通報後就沒有積極作為，未主動告知與聯繫家屬，更離譜是讓加害人繼續隨車超過一週，使受害孩童情緒大受影響心生畏懼。

林延鳳進一步指出，家長直到事發10天後，才在10月27日於家長會長的陪同下看到監視器畫面，發現自己家的孩子在最後一站下車前，在車上與隨車教保員獨處期間，遭身形壯碩的教保員用力打大腿，因此造成瘀傷，家長既震驚又難過自己沒有保護好孩子，要求校長保留監視器畫面，以利後續調查與懲處相關人員，但校方卻當場表示無人能擔保影片不會遺失或損毀，家長決定報警，由警方到校製作筆錄並保存監視器畫面複本。

「你（蔣萬安）以前說，要讓嬰兒的孩裡的哭聲成為讓台北市的交響樂；現在卻是孩童的哭聲，讓台北市變成兒童受虐的恐怖片。」林延鳳進指出，蔣萬安上任後，台北市不斷發生虐兒、虐童及不當管教事件，至今超過十件，每次都說要檢討卻成為空話，該校現任校長，在2016至2018年擔任學校教務主任時，面對學校內部疑似不當管教，在事件發生前一年就收到通報，卻僅口頭交辦、並未正式啟動校安通報，也未上報校長或教育局 ，延誤半年處理，最終遭到社會局裁罰。

林延鳳氣憤地說，如果校長不適任，就趕快換人，而蔣萬安面對如此離譜的校園安全事件處理過程，應該要向家長道歉。

蔣萬安表示，教育局有回報，第一時間現啟動調查，如果校方有任何延誤通報，將依法追究校方責任，目前已經要求校方說明，依規定處理，正在積極調查校方責任，依規定懲處，外部調查委員也都開始調查。

林延鳳痛批，校方在事件發生隔日看過監視器畫面內容後，在第一次校安通報的內容中竟指涉案人員「不詳」，也沒有依規定分開施暴者與被害人，還讓他繼續與受害學童同車，僅「口頭提醒加害者要注意行為」，也遲未執行兒少保護通報，更沒有啟動調查小組，期間也不主動與家長聯繫，至今未向家長表達歉意。

「特教學童無法清楚表達自己的想法，遇到校方的消極處理方式以及市府鬆散的管理心態，無法不讓人擔心還存在更多的黑數，也不知道到底孩子是否被長期施暴」，林延鳳說，這次事件爆發後數日，同一機構又發生老師將身心障礙學童關進廁所的不當管教事件，經其他老師舉報才被揭露。她說，特教老師真的很辛苦，那位老師平日也很盡責，在校方與家長溝通解說後，最後雖取得家長諒解。但類似事件可能還有更多，教育局應加強督導，並嚴查這次交通車施暴事件中校方的行政程序，懲處失職人員。

台北市教育局回應，第一時間立即介入，明確要求學校召開校事會議啟動調查，並指派督學進入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護。

教育局強調，一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短，面對幼兒不當對待案件堅守零容忍原則，與家長站在一起，會持續督導學校，全力守護幼生權益。