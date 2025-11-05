網紅爆粿粿是「家寧翻版」！一毛錢都沒給范姜　貼文反遭狂酸

▲粿粿與范姜彥豐婚變事件至今持續延燒。（圖／翻攝自IG）



網搜小組／柯振中報導

男星范姜彥豐控訴妻子粿粿的事件持續延燒，網紅「玉米泉哥」連續爆了關於粿粿的4個內幕，5日晚間又再度爆料，指稱「家寧翻版是真的，粿粿也不遜色」，不過貼文曝光以後，反遭網友們狂酸。

玉米泉哥5日深夜10點在Threads上發文，指稱粿粿當初與范姜一同工作時，誇口會處理通告、算好薪水，並且工作室透明、連37元都會記帳，但「有沒有給，那就是另一回事了」。

玉米泉哥聲稱，范姜所賺到的錢，工作室都拖著未給，「薪水？通告費？別鬧了，那根本沒影」，粿粿的工作室「一毛錢都沒給」，數十萬元的金額至今仍無下落。

玉米泉哥語帶嘲諷地說，在外面演出「恩愛夫妻、雙燕同飛」的形象，但真正起飛的僅有粿粿，「飛得漂亮、飛得乾淨、飛得不提任何欠款的那種。」

玉米泉哥最後表示，粿粿想營造出「我很有錢我都在養范姜」的形象，「拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？別裝清高，大家都不是第一天做人。」

不過，由於玉米泉哥稍早承諾公布「第一手獨家大瓜」，如今的貼文出來，網友們則是不買單，留言怒轟「好無聊，結果也沒證據，白蹲」、「果然很爛，沒料就不要在那邊泉」、「聽君一席話，如聽一席話」、「就這樣？我寧願看到是王子兩個禮拜沒洗澡」、「都說是泉哥了，妳各位還當真啊！」