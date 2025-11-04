　
社會 社會焦點 保障人權

家屬悲痛認屍！29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

▲國道一隊員警今天下午帶國道客運肇事的鄭姓駕駛在林口長庚醫院陪同檢察官相驗說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一隊員警帶國道客運肇事的鄭姓駕駛(左)赴林口長庚醫院，陪同檢察官相驗說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國一高架桃園段南向路段昨（3）日晚間發生國道客運追撞前方4車事故，BMW女駕駛下車察看時遭客運撞擊受困車底，經送醫急救仍不治；桃園地檢署今（4）日下午在林口長庚醫院相驗，根據肇事客運公司業者轉述，肇事鄭姓駕駛案發時因天候不佳加上天色昏暗，行駛高乘載車道發現前方三角警示牌時，已來不及煞車撞上，下車時旁人提醒客運車底有人才知道肇事，鄭事後在警方製作筆錄時一直發抖，情緒很低落。

▲國道一隊員警昨晚在五楊高架桃園南向路段發生國道客運撞上前方事故車，圖為被撞擊的BMW轎車。（資料照／國道一隊提供）

▲圖為被撞擊的BMW轎車。（資料照／國道一隊提供）

這起連環車禍發生在昨晚7時5分許，地點位於國一五楊高架道南向45.3公里桃園段，事故排除過程中又遭後方國道客運撞擊，導致1人受困車底；員警立即到場處理，事後查出是BMW29歲吳姓女駕駛下車察看時，遭後方客運撞上，經送林口長庚醫院急救後仍回天乏術。

▲國道一隊員警昨晚在五楊高架桃園南向路段發生國道客運撞上前方事故車，國道警方與救護人員搶救受困女駕駛。（資料照／國道一隊提供）

▲事故發生後，國道警方與救護人員搶救受困女駕駛。（資料照／國道一隊提供）

桃園地檢署檢察官陳盈如今天下午率法醫到林口長庚醫院相驗，肇事的57歲駕駛也到場說明案發過程，以供檢警釐清肇事原因。根據客運公司代表受訪時透露，公司曾檢視肇事車輛行車紀錄器，當時天候不佳，客運擋風玻璃都有雨水，行經案發路段時發現前方有個小三角警示牌已來不及煞車，因為三角警示牌擺放在前方事故車輛後僅一點點，未依規定放在100公尺距離，客運車行駛在高乘載車道，事發時正在下坡路段，車速都蠻快的。

▲國道一隊員警昨晚在五楊高架桃園南向路段發生國道客運撞上前方事故車，圖為肇事的國道客運。（資料照／國道一隊提供）

▲圖為肇事的國道客運。（資料照／國道一隊提供）

客運公司代表也透露，根據行車紀錄器顯示，案發路段4輛車事故可能也剛發生不久，客運司機發現時根本來不及，當時也未看到女駕駛在車後，事故發生後駕駛下車察看，當下完全不知有撞到人，下車後旁人告訴他車底下有人，駕駛也發現車底下有BMW女駕駛受困車底，事發後直至警方製作筆錄時，駕駛都嚇得發抖，情緒相當低落，「因為誰都不願發生這樣的事。」至於案發時，客運車內約有17名乘客，所幸都未受傷，事故發生20分鐘後由後車協助將乘客接運離開。

檢察官下午相驗時，BMW女駕駛家屬也前林口長庚醫院悲痛認屍。

顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

五楊高架BMW女駕駛二次事故國道客運

