家屬悲痛認屍！29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

▲國道一隊員警帶國道客運肇事的鄭姓駕駛(左)赴林口長庚醫院，陪同檢察官相驗說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國一高架桃園段南向路段昨（3）日晚間發生國道客運追撞前方4車事故，BMW女駕駛下車察看時遭客運撞擊受困車底，經送醫急救仍不治；桃園地檢署今（4）日下午在林口長庚醫院相驗，根據肇事客運公司業者轉述，肇事鄭姓駕駛案發時因天候不佳加上天色昏暗，行駛高乘載車道發現前方三角警示牌時，已來不及煞車撞上，下車時旁人提醒客運車底有人才知道肇事，鄭事後在警方製作筆錄時一直發抖，情緒很低落。

▲圖為被撞擊的BMW轎車。（資料照／國道一隊提供）

這起連環車禍發生在昨晚7時5分許，地點位於國一五楊高架道南向45.3公里桃園段，事故排除過程中又遭後方國道客運撞擊，導致1人受困車底；員警立即到場處理，事後查出是BMW29歲吳姓女駕駛下車察看時，遭後方客運撞上，經送林口長庚醫院急救後仍回天乏術。

▲事故發生後，國道警方與救護人員搶救受困女駕駛。（資料照／國道一隊提供）

桃園地檢署檢察官陳盈如今天下午率法醫到林口長庚醫院相驗，肇事的57歲駕駛也到場說明案發過程，以供檢警釐清肇事原因。根據客運公司代表受訪時透露，公司曾檢視肇事車輛行車紀錄器，當時天候不佳，客運擋風玻璃都有雨水，行經案發路段時發現前方有個小三角警示牌已來不及煞車，因為三角警示牌擺放在前方事故車輛後僅一點點，未依規定放在100公尺距離，客運車行駛在高乘載車道，事發時正在下坡路段，車速都蠻快的。

▲圖為肇事的國道客運。（資料照／國道一隊提供）

客運公司代表也透露，根據行車紀錄器顯示，案發路段4輛車事故可能也剛發生不久，客運司機發現時根本來不及，當時也未看到女駕駛在車後，事故發生後駕駛下車察看，當下完全不知有撞到人，下車後旁人告訴他車底下有人，駕駛也發現車底下有BMW女駕駛受困車底，事發後直至警方製作筆錄時，駕駛都嚇得發抖，情緒相當低落，「因為誰都不願發生這樣的事。」至於案發時，客運車內約有17名乘客，所幸都未受傷，事故發生20分鐘後由後車協助將乘客接運離開。

檢察官下午相驗時，BMW女駕駛家屬也前林口長庚醫院悲痛認屍。