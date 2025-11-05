越南立法懲罰「逼小孩過度念書」　最高罰1萬3千元

▲越南政府明文規定，父母強迫子女過度學習屬於家庭心理暴力，最高可罰1000萬越南盾（約新台幣1萬3,000元）。（示意圖／Pixabay）

越南政府近日正式頒布針對家庭暴力與社會秩序相關行為進行更嚴格規範，並將於2025年12月15日正式生效。新法中特別指出，若父母強迫子女學習過度，將被視為家庭心理暴力行為，處以500萬至1000萬越南盾罰鍰（約新台幣6,500至13,000元）。

根據越南通訊社與多家當地媒體報導，法令明訂，多項造成家庭成員心理壓力的行為皆列入處罰範圍，包括：禁止家人與親友來往或參與正常社交、基於性別、外貌或能力的歧視、干涉祖孫、父母子女、夫妻或兄弟姊妹間的基本權利與義務，以及強迫子女承受過度的學習負擔。

此外，針對更為嚴重的情況，例如強迫家庭成員目睹對人或動物的暴力，或強制觀看、聆聽涉及暴力的影音、文字內容，罰鍰將提高至1000萬至2000萬越南盾（約新台幣13,000至26,000元）。

針對傷害家庭成員名譽、人格尊嚴的行為，如羞辱、歧視、身體虐待，也將處以最高2000萬越南盾（約新台幣26,000元）。若施暴對象為孕婦、年幼孩童、老年人、身心障礙者，或行為人未盡照顧、撫養、教育等基本責任，也將面臨相同處罰。

法令也規範居住登記相關違規行為，包括未依規定申報戶籍、遷出遷入、暫住暫離資訊等，將處以警告或罰款50萬至100萬越南盾（約新台幣650至1,300元）。上述罰鍰適用於個人行為，若違規者為法人或組織單位，罰金將自動加倍。越南政府強調，此次修法旨在強化家庭成員基本人權保障，遏止家庭內隱性暴力，並提升社會心理健康與法治意識。

