薛仕凌主動認閃兵！他曝1關鍵「早該出來」：更像知道跑不掉了

▲唐振剛、薛仕凌都主動說明閃兵。（資料照／記者徐文彬攝、記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人王大陸今年2月被查涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，檢警深入調查後，意外發現有多名藝人涉案。事實上，新北檢警已發動三波搜索，而在那之後，曾是Energy一員的唐振剛、「大嘴巴」成員薛仕凌先後自首，不過，網紅Cheap對此就直言，如果真的悔過，陳零九那波就該主動面對了。

唐振剛因演出《角頭》系列電影走紅，他10月底時，因過去閃兵而主動到新北地檢署自首，承認了自己的錯誤。曾獲金曲獎、敲響金鐘的薛仕凌則在昨（4）日，主動到新北地檢署說明閃兵，訊後於中午12時諭知以30萬元交保，但是否符合自首要件，有待檢方後續研議認定。

網紅Cheap就在臉書上發文表示，最近有藝人出來自首，但他覺得，這更像是知道自己跑不掉了，所以走個流程，這樣至少還不用上銬。回顧時間線，王大陸在2月時爆出閃兵；第二波在5月，包含陳零九等人；接著10月時，爆出陳柏霖、修杰楷等人。

Cheap直言，如果真的悔過，在陳零九被抓那時，就應該出來了。他認為，這些是同個閃兵集團操作的，首領都被抓了，手機、帳冊、對話紀錄等資料，早就被檢方翻爛，所以當初陳零九被帶走，Energy、棒棒堂等成員心裡就應該有底了。

然而，這些人最後仍沒有選擇自首、面對，反而是繼續接工作、走紅毯，因此Cheap也不禁拋問，他們不會以為自己會沒事吧？這個組織已經運行這麼久，檢方怎麼可能只抓幾個人？但他更想看2000年那一世代有誰被爆出。