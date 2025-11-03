快訊／陸配溺殺2親生幼女喊自責　國民法官一審判16年半

▲陸配簡女涉溺殺2名親生幼女，目前在押，日前出庭連續受審3天，情緒激動、身體虛弱，靠法警攙扶。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市陸配簡女去年（2024年）於新店碧潭溺殺2名親生幼女，涉犯殺人罪嫌，台北地院上周選任國民法官連審3天，檢方主張簡女自首但不應減刑，建請判處無期徒刑，辯方指簡女始終認罪沒卸責，請求考量她在夫家的弱勢無助，輕判8年徒刑，北院今（3日）判決16年6月徒刑，可上訴。

現年35歲的簡女原於中國經商，自創護膚品牌，最高峰每月淨賺20萬到30萬人民幣，2014年她在廣東東莞和任職當地台商工廠的白男結婚、育有2女，雖是家庭經濟支柱，仍存「嫁雞隨雞」傳統觀念，順從婚後無業、在家操作股票的丈夫。

但簡女2022年在中國遭合夥人打瞎左眼，官司不如意加上事業停擺，付不起女兒就讀當地台商學校花費，因此在丈夫主導下，2023年7月舉家匆促回台，與公婆同住27坪的公寓省錢，因生活作息等細節與公婆出現小摩擦，逐漸累積成大人之間嚴重心結。

去年（2024年）7月2日上午，簡女希望全家搬出去住但被丈夫拒絕，又跟婆婆為小事爭吵爆發積怨，簡女當天上午10點多負氣帶2名10歲與8歲幼女到碧潭，藉口拍照騙進深水區，故意鬆手，眼睜睜看著2名幼女被水流沖走滅頂。

▲陸配簡女日前出庭悲痛陳述後，氣力放盡，靠法警用辦公椅充當輪椅送上囚車還押。（圖／記者黃哲民攝）

簡女上岸閒晃發呆，在附近捷運站徘徊至隔天（3日）下午，再度跳進碧潭隨即上岸，遊蕩到晚間8點多，去當地新店警分局碧潭派出所自首，警消當晚9點多緊急尋獲2幼女遺體，簡女到案被羈押，去年10月被起訴涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，續押至今。

北院選任素人國民法官參審，上周二（10月28日）起連審3天，辯方主張案發後，家人仍肯定簡女照顧小孩無微不至，丈夫給她打100分，公婆認同她EQ很高，小姑誇她溫柔有耐心，並先後探視在押的簡女關懷，鑑定認為簡女復歸社會可能性高。

辯方指出，簡女左眼失明後罹患鬱症不自知，來台在婚姻與家庭自認被冷落與挑剔，惡化她病情，長期壓抑受7月2日極端壓力而爆發，臨時起意自殺，想帶2幼女到天堂一起照顧，非預謀殺害女兒報復，請求法官考量她自首、素行良好且悔意深重等因素，輕判8年徒刑。

檢方指2幼女遺體解剖顯示死前遭受難以想像的窒息恐懼，至死不解媽媽為何背叛她們的信任和倚靠，簡女還騙已上岸的次女再下水救姊姊而斷送生機，且簡女是跟丈夫與公婆吵架，卻殺沒惹她生氣、無病無痛的女兒報復，犯案手段極端兇殘、惡性十分重大。

檢方強調簡女自承案發前曾想帶女兒回對岸娘家，可見殺小孩非唯一選項，行凶後傳訊息嗆公婆下跪道歉，仍執著糾紛仇恨，態度不佳，但她罹患鬱症與復歸社會可能性高，確屬下修刑度因素，建請法官勿忘已無機會講話的被害人，應判處簡女無期徒刑、褫奪公權終身。

簡女於3天審理期間，多次痛哭，曾從椅子上跌落，還劇烈乾嘔，情緒起伏甚大，在被告最後陳述時，她想對2個寶貝女兒說「對不起！是媽媽的錯！媽媽不會再犯錯了」，造成無法彌補的後果、願受懲罰，也對老公及所有家人說「對不起！對不起！我做錯了！」

簡女說每分每秒都問自己「為什麼？為什麼那天要做出喪盡良心的事？」究竟自己該如何贖罪，「贖女兒、家人、身為一個媽媽的罪，今天都是我的錯（泣）！對不起~」她並謝謝台灣司法善待她，包括在看守所吃到畢生難忘的生日餐、做了人生首次健檢，「我就是罪人，不值得有好的人事物發生在我身上」。

白男未出庭，他在修復式司法訪談中，肯定簡女是好老婆，是他的父母難溝通、成為本案第一層原因，白男自認沒資格責怪「用生死跟我決絕」的簡女，2人應共同面對與救贖，他想找代理孕母把女兒生回來，但又寫信給簡女「等妳回來」，言談充滿對未來的矛盾。