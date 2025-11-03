剉咧等！藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、書偉（右2）、坤達（右1）涉閃兵被拘提。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

藝人王大陸自今年2月王大陸因找閃兵集團逃役被逮後，台灣演藝圈接連爆出多名涉案藝人，至今包括自首者已達16人。據悉，檢警正在準備第4波拘提行動，其中某團體與男團成員也在名單內。

還原閃兵時間序，王大陸先在今年2月被爆出花費360萬，找上閃兵集團主嫌陳志明偽造心臟病歷閃兵，檢警深入追查後，於5月中旬發起第2波行動，拘提9名藝人陳零九、棒棒堂威廉、大根、陳大天、李銓、黃博石、陳信維、陳向熙Teddy、阿虎，9人全被起訴，該案正在新北地院審理中。

10月21日、22日檢警發動第3波行動，拘提修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、Energy成員坤達、書偉5名藝人到案，據悉，幾天後有人到派出所詢問，若閃兵自首是否可以減刑，並爆出有其他藝人涉案，28日前Energy成員唐振剛就主動到新北地檢署自首花錢偽造高血壓病例，成為首名自首藝人。如今又傳出檢警正在準備第4波拘提行動，包括1團體與1男團的成員，但人數不詳。

除了新北地檢署偵辦的3波案件，內政部指出，今年清查役男疑似重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署6月16日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件，發現部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共92案，已於9月中旬啟動行政調查，並函送所轄16個地檢署偵辦，及副知縣市政府。