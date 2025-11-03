　
社會 社會焦點 保障人權

曾月入百萬！100分陸配「嫁雞隨雞」來台　釀溺殺2幼女悲劇

▲▼陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔。鑑定醫師吳佳慶今出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與婆家。（圖／記者黃哲民攝）

▲陸配簡女10月29日到台北地院出庭，一度激動乾嘔，還押時須靠法警攙扶行走。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

震驚全台的「碧潭溺殺2女童案」今（3）日由台北地方法院宣判，35歲陸籍配偶簡姓女子，去（2024）年7月在新北市新店碧潭涉嫌溺殺10歲與8歲兩名親生女兒，檢方痛斥她為報復家人而殺害無辜女童，手段極端兇殘，求處無期徒刑；辯方則主張簡女罹患憂鬱症、自首認罪且深切懺悔，請求從輕判處8年徒刑。最終，合議庭由職業法官與國民法官組成，經3天審理後，認定簡女犯行明確，但仍考量其自首與精神狀況等情節，依成年人故意殺害兒童罪判處有期徒刑16年6月，全案可上訴。

簡女原為中國湖南人，曾在廣東經營自創護膚品牌，最高月入逾30萬元人民幣。2014年，她與任職於台商工廠的台籍男子白姓丈夫結婚，婚後育有2女。儘管為家中經濟支柱，她仍抱持「嫁雞隨雞」的傳統觀念，順從丈夫婚後無業、在家操作股票的生活方式。2022年，簡女因商務糾紛遭合夥人打瞎左眼，事業停擺又陷官司，經濟陷困。隔年7月，在丈夫主導下舉家返台，與公婆同住中和27坪公寓，生活作息與教養觀念衝突日增，婆媳關係日益緊張。

▲▼新北陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉於新店碧潭溺殺2名親生幼女，台北地院今（30日）辯論終結，在押的簡女虛弱無力、表情痛苦還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲陸配簡女日前出庭悲痛陳述後，氣力放盡，靠法警用辦公椅充當輪椅送上囚車還押。（圖／記者黃哲民攝）

去年7月2日上午，簡女要求搬出與公婆分開住，卻遭丈夫拒絕，隨後又為家務與婆婆發生爭吵，情緒潰堤。她帶著兩名年幼女兒到新店碧潭，藉口拍照引誘孩子進入深水區後放手，眼睜睜看著兩人溺斃。檢方調查指出，小女兒曾一度掙扎爬回岸邊，卻被簡女騙說「下去救姊姊」，最終失去生機。兩名女童遺體解剖顯示肺部、胃部有大量潭水與矽藻，代表她們在溺斃前劇烈掙扎，死前承受極大痛苦。

案發後，簡女一度在潭邊發呆，徘徊至隔天下午又跳入潭中後上岸，當晚8點多前往碧潭派出所報案自首。警方與消防人員展開搜救，於晚間9點多尋獲2名女童遺體。簡女被依成年人故意殺害兒童罪嫌羈押，隔年10月遭起訴。

檢方指出，簡女犯案非出於一時衝動，而是以「報復」為動機，因與丈夫及公婆爭執，卻將怒氣轉向無辜的女兒，行為令人髮指。她在行凶後還傳訊息嗆公婆要他們「下跪道歉」，顯示心態惡劣。檢方強調，簡女雖自首，但未減省偵查資源，且即使不自首也難逃法網，不應視為減刑理由，請求法官勿忘已無法為自己發聲的兩名被害女童，建請判處無期徒刑、褫奪公權終身。

▲▼陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔。鑑定醫師吳佳慶今出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與婆家。（圖／記者黃哲民攝）

▲鑑定醫師吳佳慶（右）出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與公婆。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師團則反駁指出，簡女自始至終認罪悔過、毫無卸責之意，案發前長期承受婚姻壓力與婆媳摩擦，又因左眼失明導致憂鬱症發作，情緒崩潰而釀悲劇。她犯後主動自首，並在偵查與審理中全力配合。家人也多次出面為她作證，丈夫白男在修復式司法訪談中坦言，是父母與妻子間的衝突造成悲劇，「我沒資格責怪她」，甚至表明願等她出獄重建家庭。

辯方指出，簡女案發時情緒失控、病情惡化，並非預謀殺害女兒報復，而是企圖帶著孩子一起自殺。她無前科、素行良好，長期照顧孩子無微不至，丈夫形容她是「滿分媽媽」，公婆與小姑都誇她溫柔有耐心。鑑定結果顯示，簡女社會復歸性高，未來仍有改過機會，請求法官量刑從寬、判處8年徒刑。

審理期間，簡女情緒多次崩潰痛哭，甚至在庭上嘔吐、跌落座椅。最後陳述時，她哽咽道：「對不起，是媽媽的錯！媽媽不會再犯錯了！」表示每天都在懊悔，痛斥自己「喪盡良心」，願受懲罰、贖回母親與人的罪。她感謝司法與看守所人員善待，稱「我就是罪人，不值得有好的人事物發生在我身上」。

合議庭審酌全案後指出，簡女確實利用母女間的信任，使2名年幼女童進入水深處溺斃，造成家庭永遠破碎，犯罪惡性重大、危害極深。然而，被告自首、患有身心疾病、左眼失明、仍具勞動能力及高度社會復歸性，均屬可減輕刑度因素。法官最終部分採納辯方意見酌情減刑，但未依辯方請求輕判8年，而在檢方求處無期與辯方求8年之間，判處有期徒刑16年6月，全案仍可上訴。

11/01 全台詐欺最新數據

即／陸配溺殺2親生幼女　一審判16年半

即／陸配溺殺2親生幼女　一審判16年半

新北市陸配簡女去年（2024年）於新店碧潭溺殺2名親生幼女，涉犯殺人罪嫌，台北地院上周選任國民法官連審3天，檢方主張簡女自首但不應減刑，建請判處無期徒刑，辯方指簡女始終認罪沒卸責，請求考量她在夫家的弱勢無助，輕判8年徒刑，北院今（3日）判決16年6月徒刑，可上訴。

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠　一審判無期

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠　一審判無期

惡子58刀砍死86歲母親　兇器曝光

惡子58刀砍死86歲母親　兇器曝光

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

