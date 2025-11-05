32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

▲大陸興起透過婚戀網站騙財騙色買房的詐騙新模式。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期傳出駭人聽聞的「集團式騙婚買房詐騙案」，至少有50多名離異女性在婚戀網站上結識「完美男人」，被甜言蜜語打動後受哄購買威海海景房，最終人財兩空。這場以「愛情」為包裝、實為房產銷售陷阱的騙局，共發現32名男性假冒「丈夫」角色、涉案金額達數千萬元人民幣，警方已介入立案調查。

《新京報》報導，受害者之一，47歲的吳傳莉離婚後透過婚戀網站結識自稱「張少康」的男子，對方以「喪妻喪女」悲情故事博取同情，進而說服她共同出資在威海南海新區購屋「定情」。不久後，吳傳莉才發現，對方同時與多名女子交往，並以相同手法誘導購房。

多名受害女性透過社群軟體互相聯繫後發現，騙局朝向「集團化」操作模式，共計32名男子分飾不同身分，有人扮「老公」、有人充當「表妹」或「老闆」，彼此串通演出「買房造家」的劇本，騙取信任與資金。多數受害人以為房子是「共同財產」或由男方支付貸款，實際卻被迫簽下全額購房合約。

反傳銷人士李文博指出，此類「婚托買房」陷阱源於房市不景氣，從2019年起在威海、北海等地出現，以「旅遊看海＋投資房產」為誘餌，現已演化為結合情感詐騙與房產銷售的新手法。

威海文登分局於2024年9月立案，案件涉及多個樓盤與貸款銀行人員，共十餘名嫌疑人被採取強制措施。部分女性透過錄音與監控取得證據後成功退房，但仍蒙受損失。警方強調，「案件極為複雜」，後續偵查仍在進行。

