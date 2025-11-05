　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

▲大陸興起透過婚戀網站騙財騙色買房的詐騙新模式。（圖／翻攝新京報）

▲大陸興起透過婚戀網站騙財騙色買房的詐騙新模式。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期傳出駭人聽聞的「集團式騙婚買房詐騙案」，至少有50多名離異女性在婚戀網站上結識「完美男人」，被甜言蜜語打動後受哄購買威海海景房，最終人財兩空。這場以「愛情」為包裝、實為房產銷售陷阱的騙局，共發現32名男性假冒「丈夫」角色、涉案金額達數千萬元人民幣，警方已介入立案調查。

▲大陸興起透過婚戀網站騙財騙色買房的詐騙新模式。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，受害者之一，47歲的吳傳莉離婚後透過婚戀網站結識自稱「張少康」的男子，對方以「喪妻喪女」悲情故事博取同情，進而說服她共同出資在威海南海新區購屋「定情」。不久後，吳傳莉才發現，對方同時與多名女子交往，並以相同手法誘導購房。

多名受害女性透過社群軟體互相聯繫後發現，騙局朝向「集團化」操作模式，共計32名男子分飾不同身分，有人扮「老公」、有人充當「表妹」或「老闆」，彼此串通演出「買房造家」的劇本，騙取信任與資金。多數受害人以為房子是「共同財產」或由男方支付貸款，實際卻被迫簽下全額購房合約。

▲大陸興起透過婚戀網站騙財騙色買房的詐騙新模式。（圖／翻攝新京報）

反傳銷人士李文博指出，此類「婚托買房」陷阱源於房市不景氣，從2019年起在威海、北海等地出現，以「旅遊看海＋投資房產」為誘餌，現已演化為結合情感詐騙與房產銷售的新手法。

威海文登分局於2024年9月立案，案件涉及多個樓盤與貸款銀行人員，共十餘名嫌疑人被採取強制措施。部分女性透過錄音與監控取得證據後成功退房，但仍蒙受損失。警方強調，「案件極為複雜」，後續偵查仍在進行。
 

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／黃沐妍宣布結婚！　公開帥老公正面照
快訊／黃明志延扣變6天！　關鍵原因曝
快訊／台鐵東澳站「工人觸2萬5千伏特高壓電」！　送醫搶救
《大賣空》本尊放空！輝達受挫　軟體公司高層怒「簡直瘋了」
粿粿養家、扛房貸「范姜討1600萬太狠？」　律師曝真相
家長「幫孩子登記領1萬失敗」錯愕！　1規定曝光
黃明志搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒：一粒也能奪命

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國讓步？「習川會」沒提台灣問題　國台辦：自家事不容外來干涉

中美經貿休戰！　陸暫停對美加徵農產品及24％報復關稅

宋濤會蕭旭岑「國共」何時恢復合作　國台辦：有利兩岸都積極推動

神二十載人飛船疑遭太空碎片撞擊　陸太空人暫緩返回地球

高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

陸擴大百個口岸辦台胞證　國台辦：30分鐘辦證！歡迎說走就走旅行

3歲陸網紅因呼吸衰竭身亡　 母崩潰發文：寶貝回天上當小天使了

京東首輛電動車「國民好車」出廠　長沙產線號稱「53秒」可造一輛

陸配經營解放軍社團失台灣身分　國台辦：對台獨幫凶「決不輕饒」

陸統戰APP讓台民眾「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意非認知戰略

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

眼皮手術做完不自然？陳建宗揭「麻醉狀態」很關鍵

威廉森又傷了！6連敗鵜鶘靠「神偷」致勝三分　本季終於開胡

新壽預計上午確定解約金　吳東亮：與北市溝通順利

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

超甜美照搶先看！「啦啦隊女神」李珠珢首本寫真正式發行

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

7飯店線上旅展！萬元住2晚贈萬元折扣券、住總統套房免加價包早餐

台日高中棒球交流賽睽違8年復辦！黑豹旗冠軍迎戰甲子園冠軍

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物 起拍價350元人民幣...不保證真偽

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸男花千萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」

擺脫對外大豆依賴！ 陸鹽鹼地「大豆新品種」種植實現增產

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

每周輪1人！國台辦發言人「F4梯隊」成型

他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

發1萬登記上路，有民眾想起日前在龍山寺外「用雙證件影印換1000元」的離譜事件，驚呼那些人恐怕慘了！事實上，普發1萬採本人帳號入帳，根本不是交出證件就能領，引發網友熱議，「這樣就能領10000元，早就天下大亂了」、「身分證、健保卡、帳戶要同一個才能過關」。

普發1萬開放登記民眾憂詐騙　民進黨全國公職設服務站助民眾領取

普發1萬開放登記民眾憂詐騙　民進黨全國公職設服務站助民眾領取

台中女騎士闖紅燈挨罰1800直喊謝謝　真相大逆轉

台中女騎士闖紅燈挨罰1800直喊謝謝　真相大逆轉

1通報案變暖心關懷　警化身長者守護者

1通報案變暖心關懷　警化身長者守護者

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

詐騙婚戀買房購屋婚姻

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

