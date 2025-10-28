中正紀念堂「閉館2天」展覽、國軍儀隊暫停　園區不提供水電

▲「中正紀念堂」堂體將閉館2日，期間展覽、儀隊禮兵暫停，園區也不提供水電。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

國立中正紀念堂管理處將於11月12日至13日「閉館2天」，期間主堂體不對外開放，各項展覽活動、國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示均「暫停舉行」，不過升降旗儀式則照常舉辦，園區仍維持開放，但「不提供水電服務」。

中正紀念堂是許多人喜愛休憩、看展覽、欣賞國軍儀隊展示的知名景點，不過適逢2025年度機電保養工程，11月12日至13日主堂體將「閉館兩日」，所有跟主堂體有關的活動，包括各項展覽、國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示皆「暫停舉行」。但升降旗儀式照常舉辦，戶外園區仍維持開放，惟不提供水電服務。

中正紀念堂近來有多項展覽，包括即日起至11月2日，在主堂體第3展廳展出「韓國單色畫家昔永浩-台灣個人展 『對話』」，創作者昔永浩（Seock Young-ho）1965年生於韓國，畢業於韓國弘益大學繪畫系，作品曾於紐約、倫敦、米蘭、香港、新加坡等地的畫廊和藝術博覽會展出。

▲▼韓國單色畫家昔永浩——台灣個人展「對話」在中正紀念堂舉行。（圖／中正紀念堂、未來時代提供）



展覽呈現藝術家昔永浩自90年代以來，持續探索的核心創作主題——Conversation（對話）。作品以「泥土」與「韓紙」為主要媒材，展現自然與生命循環的深刻對話。透過反覆的塗抹、乾燥與層疊，讓泥土與韓紙在畫布上逐漸生成如自然地貌般的立體形態。

昔永浩將這種創作過程視為一場「對話」，既是與媒材間的交流，也是與自然能量的交融。過程不僅是一種技術的展現，更象徵著生命的誕生、蛻變與消逝，民眾可把握展期參觀。