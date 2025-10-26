　
政治

推中正紀念堂轉型遭批打假球　林宜瑾反嗆：護航獨裁者是膝跳反射

▲▼為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道,三軍儀隊,自由廣場,國定古蹟。（圖／記者李毓康攝）

▲中正紀念堂。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林宜瑾、王義川等提出廢止《國立中正紀念堂管理處組織法》，並提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》，力推中正紀念堂轉型，遭藍白營人士批打假球、浪費錢。林宜瑾今（26日）表示，中正紀念堂之所以必須轉型，無非是希望社會整體互相尊重，敲鑼打鼓護航獨裁者，簡直就是全然無須思辨的膝跳反射，「如今還有人能夠像他們一樣，急著證明自己對歷史錯誤毫無反省能力，確實凸顯出轉型正義工作還有很長的路要走」。

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提出中正紀念堂轉型法案，指出台灣人擁有多樣化的歷史記憶，為蔣介石建宮蓋廟、獨尊特定群體意識型態作為，卻昧於如此事實，至今強逼全民納稅維運對蔣介石的紀念機構，實乃民主國家所不容。同時，考量轉型正義工作的推動與民主深化，中正紀念堂作為獨裁時代威權殘留，勢必進行組織調整及再造，擬廢止《國立中正紀念堂管理處組織法》，並提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》。不過，遭藍白營人士批評是打假球、浪費錢。

▼林宜瑾、王義川等綠委提案廢止《國立中正紀念堂管理處組織法》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

▲▼民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止《國立中正紀念堂管理處組織法》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

▲▼民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止《國立中正紀念堂管理處組織法》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

對此，林宜瑾今（26日）表示，中正紀念堂之所以必須轉型，無非是希望社會整體互相尊重。台灣是民主多元的國家：因為民主，所以不容政府繼續針對特定個人進行人身崇拜；因為多元，所以反對特定群體喜愛蔣介石，就強迫全民納稅紀念。

林宜瑾進一步說明，現行《國立中正紀念堂管理處組織法》明定，紀念蔣介石是文化部的業務，且由法定組織名稱便可知，紀念威權時期統治者至今仍是國家的正式態度，此正可謂法規及組織性質的威權象徵。

林宜瑾痛批，敲鑼打鼓護航獨裁者，對蕭旭岑、張啓楷等一眾藍白人士而言，簡直就是全然無須思辨的膝跳反射，「如今還有人能夠像他們一樣，急著證明自己對歷史錯誤毫無反省能力，確實凸顯出轉型正義工作還有很長的路要走」。

林宜瑾認為，轉型正義有如滴水穿石，須要無比耐心與毅力長期耕耘，以去年三軍儀隊撤離中正紀念堂堂體為例，光是促成該項小小進步，就花了她第十屆幾乎一整屆立委任期的時間，向行政院和國防部進行溝通。然而，社會各角落的轉型正義工作都正逐步推動，中正紀念堂不過是中國國民黨龐大威權遺產中，最堂而皇之、引人注目的一項。

今年6月，行政院推動轉型正義會報決議，中正紀念堂中長期應轉型為民主教育園區。林宜瑾說，她的提案就是要進一步刺激轉型腳步，同時拋磚引玉邀請朝野立委共同提出法案進行實質立法討論，期待無分黨派都能拿出相當的成熟與智慧就事論事。

林宜瑾也強調，國家繼續透過法律與預算對蔣介石進行膜拜，是相當不義的行為，不僅違背多元民主精神，同時也是在持續戳刺政治受難者家屬傷痕，對廣大台灣人而言無疑是種撕裂和羞辱。民主時代沒有特定群體的意識型態及歷史記憶，應該由國家透過建宮蓋廟的方式擺得高高在上，正常的國家應該要有正常的法制，《國立中正紀念堂管理處組織法》改革勢在必行。

▼林宜瑾、王義川等綠委提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

▲▼民進黨立委林宜瑾、王義川等提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

▲▼民進黨立委林宜瑾、王義川等提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

▲▼民進黨立委林宜瑾、王義川等提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

▲▼民進黨立委林宜瑾、王義川等提案擬具《國立民主教育園區管理處組織法草案》。（圖／翻攝自立法院議事及發言系統）

 
10/25 全台詐欺最新數據

