政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟沈伯洋可悲、躲同溫層嘴砲　Cheap為「這件事」喊話公開辯論

▲▼Cheap影片遭質疑舔共，沈伯洋留言。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

▲Cheap影片遭質疑舔共，沈伯洋留言。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

記者郭運興／台北報導

百萬網紅Cheap29日發布影片「中國這麼極權 怎麼還這麼強」，分析中國經濟議題，未料遭網友大酸「試水溫投名狀來囉，不演了」，而民進黨立委沈伯洋也留言「莫名其妙攻擊我的時候就很明顯了」。對此，Cheap今（31日）反擊，沒讀書的青鳥看到標題就高潮批評「舔共」，最可悲的是沈伯洋，把立委當側翼幹的人，自己就問一句話「有看過我的影片嗎」？有的話，來公開直播辯論，請問哪裡舔共？別躲在同溫層嘴砲了，誠心邀請，1對1見面，看看誰沒穿褲子。

Cheap29日發布影片「中國這麼極權 怎麼還這麼強？獨裁、不自由、迫害人權、審查封鎖」，內容分析中國經濟議題，遭網友在Threads發文大酸「試水溫投名狀來囉，不演了不演了」，民進黨立委沈伯洋也留言「莫名其妙攻擊我的時候就很明顯了」，吸引數千人按讚。

對此，Cheap發出長文反擊，小粉綠跟粉紅一模一樣，自己上了一部影片「中國這麼極權 怎麼還這麼強？獨裁、不自由、迫害人權、審查封鎖」，簡單說，自己在講「極權體制為何能在經濟上成功」，為什麼一個不能選舉、不能罵政府、不能上YouTube的國家，卻能蓋出全世界最多的高鐵、最強的製造業、最大的外匯存底？甚至在這波關稅戰裡，唯一敢跟川普嗆聲、不下跪的國家？答案是，不是共產主義成功，因為它偷混了資本主義，再靠極權效率與全球化紅利，撐出了「強國幻象」。

Cheap表示，但沒讀書的青鳥看到標題就高潮批評「Cheap投共、不演了、舔共」，但自己標題就說中國極權，然後痛批毛澤東是「人禍」、「政策性種族滅絕」、「最後直接餓死三千萬人」、「文化大革命是自殘」(以上逐字稿)再說中共體制的代價是用自由換效率，自己用這個立投名狀？

Cheap直言，這些人跟小粉紅真的沒兩樣，自己這部影片同樣被小粉紅罵，說他不了解中國、醜化中國，粉紅、粉綠真的一家親，蠢的可以，「有夠可悲」。

Cheap說，自己發現現在不能稱讚中國，任何都不行，中國就一定要蠢、一定要爛、一定要廢，然後中國是世界工廠，又說那是假象，中共遲早要崩潰，今年不崩就是明年崩，但怎麼不去問為啥中共不崩，反而罵問問題的人舔共？

Cheap直言，戰略的第一步，是承認現實，醒醒吧，承認敵人強，才是真正的自信，昨天川普說「習近平是偉大國家的偉大領導人」，這些人該出征這位中共同路人了，這些蠢蛋，完全沒看自己的影片，就被帶風向說在舔中，研究獨裁國家為什麼成功，不是崇拜，是警覺，真正可怕的不是中共強，而是覺得中共遲早自爆。

接著，Cheap點名，最可悲的是沈伯洋，把立委當側翼幹的人，自己就問一句話「請問PUMA老師，您有看過我的影片嗎」？沒有的話，請看過影片再下評論，有的話，來公開直播辯論，找個第三方媒體主辦，就這部影片的內容，來，請問自己哪裡舔共？

Cheap質疑，所以「討論中國的強，等於舔共」、「分析敵人算舔共」？成熟民主應該能容忍「不舒服的事實」，敵人很強讓人不爽，但在民主社會，連討論敵人強都會被抹紅，那跟對岸的言論審查有什麼不同？

最後，Cheap強調，PUMA老師，別躲在同溫層嘴砲了，誠心邀請，1對1見面，看看誰沒穿褲子

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

