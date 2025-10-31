中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

▲民進黨團所擬國會聲明。（圖／翻攝吳思瑤臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

民進黨團所擬朝野共同聲明指出，民主國家個人、政黨之政治意見、統獨立場容或不同，但同受中華民國憲法保障，且人民人身安全及言論自由保普世價值、不容侵犯。國會議員代表民意，其言論自由更應予以維護，否則民主自由體制必難存續。此次中共針對本院沈伯洋委員立案偵查，實際上是在攻擊我國憲政制度之核心。本院朝野黨團共同聲明對此表達高度不滿，並呼籲中共自我克制，相互尊重。

吳思瑤表示，這是民進黨團所擬，針對沈伯洋被中共境外鎮壓一事，傷害台灣國會地位與尊嚴、侵犯立委權益與安全，國會要有共同聲明，表明態度。

吳思瑤說明，民進黨團「先禮後兵」，朝野協商時提出，希望促成各黨共識，一同促成。結果呢？國民黨找理由反對，民眾黨推託說「還要帶回去研究」。羅智強還嗆，「沈伯洋先交代黑熊學院的經費再說」，根本就是跟中共沆瀣一氣，敵我不分。韓院長呢？一副置身事外、沒他的事。

吳思瑤強調，沒有人是局外人，No One is Outsider！下一個可能輪到你！她前幾天就說過，中共侵門踏戶，把手伸入台灣國會，韓國瑜院長不能置身事外，各黨應該共同反制譴責。諷刺的是，今天院會藍白為了NCC人事案，還提案譴責卓榮泰，對中共不敢吭聲，找自己國家麻煩。

吳思瑤也說明，實上，為了爭取藍白共同支持，民進黨團幹部先禮後兵，擬出「無比溫和」「盡可能中性」的聲明文字，但藍白還是不敢對中國發聲，拒絕共提。建議下次再提一個民進黨團正式決議案，要表決就表決，不用再客氣了。

