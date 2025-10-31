　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

▲▼民進黨團所擬國會聲明。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

▲民進黨團所擬國會聲明。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

民進黨團所擬朝野共同聲明指出，民主國家個人、政黨之政治意見、統獨立場容或不同，但同受中華民國憲法保障，且人民人身安全及言論自由保普世價值、不容侵犯。國會議員代表民意，其言論自由更應予以維護，否則民主自由體制必難存續。此次中共針對本院沈伯洋委員立案偵查，實際上是在攻擊我國憲政制度之核心。本院朝野黨團共同聲明對此表達高度不滿，並呼籲中共自我克制，相互尊重。

吳思瑤表示，這是民進黨團所擬，針對沈伯洋被中共境外鎮壓一事，傷害台灣國會地位與尊嚴、侵犯立委權益與安全，國會要有共同聲明，表明態度。

吳思瑤說明，民進黨團「先禮後兵」，朝野協商時提出，希望促成各黨共識，一同促成。結果呢？國民黨找理由反對，民眾黨推託說「還要帶回去研究」。羅智強還嗆，「沈伯洋先交代黑熊學院的經費再說」，根本就是跟中共沆瀣一氣，敵我不分。韓院長呢？一副置身事外、沒他的事。

吳思瑤強調，沒有人是局外人，No One is Outsider！下一個可能輪到你！她前幾天就說過，中共侵門踏戶，把手伸入台灣國會，韓國瑜院長不能置身事外，各黨應該共同反制譴責。諷刺的是，今天院會藍白為了NCC人事案，還提案譴責卓榮泰，對中共不敢吭聲，找自己國家麻煩。

吳思瑤也說明，實上，為了爭取藍白共同支持，民進黨團幹部先禮後兵，擬出「無比溫和」「盡可能中性」的聲明文字，但藍白還是不敢對中國發聲，拒絕共提。建議下次再提一個民進黨團正式決議案，要表決就表決，不用再客氣了。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

坣娜肺腺癌四期抗病4年！蕭彤雯「佩服心疼」同罹癌術後4年揭心境

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

【追車護送】川習會圓滿落幕！　中方保鑣「追車」肉身保護習近平

政治熱門新聞

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

花蓮救災28天便當費花近億元　議員質疑：每天發3萬個？

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

即／吳怡農「壓線遞表」！確定角逐台北市長初選

民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限300億

鄭麗君：若達共識　APEC後將總結會商

林昶佐登芬蘭最大赫爾辛基日報　專版的頭條人物

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國立案偵查沈伯洋！民進黨團批跨國鎮壓　籲朝野團結反制

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

更多熱門

相關新聞

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

台中爆發非洲豬瘟，每天200噸廚餘無處去，台中市府倒進11座露天儲存場掩埋，其中霧峰象鼻坑的掩埋場被倒成近300噸「廚餘湖」。在議員踢爆「廚餘山」後，台中市府也禁止進入掩埋場，而如今空拍照曝光，「廚餘湖」已經開始溢流，甚至波及到旁邊的水源。時代力量黨主席王婉諭批評，如今「廚餘湖」滲出的污水，極有可能直接滲入地下水，最終污染整條烏溪的水源。請問台中市政府，為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？

即／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一遭起訴

即／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一遭起訴

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

關鍵字：

國會立委民進黨中共鎮壓民主自由國民黨民眾黨沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面