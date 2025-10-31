　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉31日表示，從中國大陸本身的宗教法規來分析，對宗教只有高度管制、沒有保障，與民主國家標準相去甚遠。他再次重申，沒有宗教自由就沒有宗教交流，對岸以宗教名義進行的滲透、統戰不勝枚舉，請國人不要輕易相信。

針對日前國台辦發言人表示，海基會對中國沒有宗教自由的說法是「抹黑汙衊」，羅文嘉提到，據海基會統計近年來共有14件國人涉宗教因素在中國境內被限制人身自由的案子，其中有11件國人至今仍在中國境內遭限制人身自由。羅文嘉強調，他非常正式且嚴肅的請國台辦回應，到底有沒有抓這些人、抓了多久、什麼時候放回來，給台灣的家屬真正明確的答案。

對於國台辦所謂「奉行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務」，羅文嘉指出，依據中國的宗教管理相關法規，包括《宗教事務條例》、《宗教教職人員網絡行為規範》、《宗教教職人員管理辦法》、《互聯網宗教資訊服務管理辦法》、《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定實施細則》等，對宗教行為只有高強度、高密度的管制和管理，根本沒有宗教自由可言。羅文嘉分析，這些法規對宗教的管控非常全面，包含意識型態、人員、場所、宗教活動、網路行為等，不僅規範中國人民，也規範外國人士。如果違反相關法令，還可能被追究刑事責任。

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉強調，中國對宗教的打壓，不僅限於一貫道，包括基督教、天主教、伊蘭教、佛教，在近兩年內都有各種遭打壓的案例，例如牧師及宗教人員被拘捕、嚴查「家庭教會」活動、拆除教堂十字架、將清真寺圓頂改為漢式風格、出版官方宗教讀物做為指定教材、強制僧侶離開寺院進入寄宿學校、限制未成年人參與宗教活動等。從這些案例都可看出，中國大陸所謂的「依法管理宗教事務」，實際上即為打壓宗教自由。

有關國人在中國涉詐騙事件頻傳，羅文嘉表示，今年1月至今海基會已接獲132件國人赴中國後失聯的陳情案件，目前已確認行蹤的有55件，其中就有22件是因涉騙被拘留，比例甚高。羅文嘉透露，海基會在接到家屬陳情時，他們經常表示不知道家人為何前往中國，有人說被騙過去，也有人說去做生意。羅文嘉呼籲民眾，千萬不要輕易相信到中國或東南亞的短期、高薪工作機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復
GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」
安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

以為是毛肚！ 女子上海點麻辣燙外送...撈出整條抹布

董軍與赫格塞斯會面　籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

1張貼紙價格翻11倍！　「葡萄界愛馬仕」陸市場現假晴王亂象

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

鄰居半夜唱K！男用古箏反擊　彈《大悲咒》網：聽完淨化了

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

以為是毛肚！ 女子上海點麻辣燙外送...撈出整條抹布

董軍與赫格塞斯會面　籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

1張貼紙價格翻11倍！　「葡萄界愛馬仕」陸市場現假晴王亂象

地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車　所幸雙方無酒駕

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復　將公開19萬善款明細

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

大陸熱門新聞

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

王子形象大崩塌！陸粉心碎

影／感謝侯導那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影

中國留學生在日本失聯超20天

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠 取名「柯基」意外爆紅

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

「1張貼紙」讓陽光玫瑰葡萄價格翻11倍

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

更多熱門

相關新聞

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分，她30日晚間開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統。對此，海基會秘書長羅文嘉31日表示，錢麗是非常極端、偏激的人，真的「不適合」。

四中全會沒提「和平統一」　國台辦：決不承諾放棄使用武力

四中全會沒提「和平統一」　國台辦：決不承諾放棄使用武力

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

關鍵字：

國台辦羅文嘉海基會一貫道

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面