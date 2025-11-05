　
社會 社會焦點 保障人權

颱風後溯溪「溜滑梯」女高中生溺斃　業者3人賠6百萬換免囚

▲▼新竹尖石鄉「武林帖」夏令營，高一黃姓女學員溯溪溺斃。（圖／黃爸爸提供）

▲黃女溯溪時手捏鼻子、露出痛苦表情，但教練仍不管危險性，堅持按表操課，最終釀成悲劇。（資料照／家屬提供）

記者郭玗潔／新竹報導

新北一名黃姓女高中生前往新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營，在溯溪過程中溺水，被教練等人拉上來時，竟無人對她急救，之後由救護車送醫急救後不治身亡，家屬質疑黃女錯過黃金救援時間，將邊姓業者和徐、張兩名教練告上法院。新竹地院審理，法官審酌3人共以600萬和家屬和解，依過失致死罪各處3人7月至1年4月不等徒刑，皆緩刑5年。可上訴。

判決指出，邊姓業者以「武林帖教育訓練營地」為名，在新竹縣農業用地經營民宿，並和徐、張兩名教練不定期合作帶領營隊。2024年7、8月間，邊男舉辦「2024領導智能歡樂夏令營五日活動」，共5梯次，活動內容包含溯溪、野炊、山訓、漆彈等，招攬國小至高中年齡層學生參加。

黃姓女高中生報名第5梯次，從7月29日起，和其他14名學生一同參加5天4夜的夏令營。活動進行到第3天，徐、張兩教練選在靠近營地的錦屏溪水域進行俗稱「溜滑梯」的團體漂浮，讓學生利用地形高低落差造成的短瀑，利用強勁水流由上往下漂流，並由張男監看學生下水、徐男負責攔住下衝的學員。

沒想到當月25日正逢凱米颱風過境，活動當天和前一天都有下雨，導致錦屏溪水量增加、短瀑湍急，下水處水深已達152公分至144公分之間，水面下可能還有漩流。黃女於16時許下水後，疑遭水壓沖在水底下空轉，久久沒有浮出水面，兩名教練察覺有異，下水尋找6、7分鐘，仍不見黃女蹤影，此時徐男體力不支，返回營地通知邊男的妻子，邊妻於是在16時48分許打119報案。

另名教練聞訊趕到現場，和留在現場的張男在水中尋找黃女，終於發現黃女卡在岩壁凹陷處，將她拉出後，兩人都已精疲力盡，竟無力對黃女急救，邊姓業者到場也不知如何處理，僅將黃女的救生衣扣子解開，眾人就這樣乾等到119人員於17時12分許抵達，黃女送醫急救後不治身亡。黃女經新竹地檢署相驗，判定為溺水窒息身亡，黃父悲痛將邊姓業者、和徐、張兩名教練告上法院。

▲▼尖石夏令營、溺水、武林帖。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲下水處有塊巨石導致河道縮減，水流因而聚集變強，河床又因大水沖刷造成底部淘空，且該處附近岩壁凹陷，形成漩流，相當危險。（資料照／家屬提供）

檢方調查，邊男未經相關協會同意，自行辦理夏令營，而徐姓教練雖領有溯溪證照業，但已過期未展期，張姓教練則沒有溯溪證照，都不是合格的安全人員。而夏令營學員共15人，邊男也沒按規定配置1名溯溪嚮導及2名安全人員，3人更未曾討論、準備緊急應變措施與方案，將3人依過失致死罪起訴。

法官認為，3人因疏失導致黃女溺水，又沒有足夠應變措施和人力搶救，導致黃女身亡，讓黃女家屬承受喪親之痛，審酌3人都已和被害人家屬和解，邊男賠償400萬、兩名教練各賠100萬元等情，依各犯過失致死罪，邊處1年4月徒刑，徐、張各處9、7月徒刑。皆緩刑5年。可上訴。

11/03 全台詐欺最新數據

鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

【當膠囊旅館？】東京女子把置物櫃當旅館！　「抱玩偶熟睡」被警察叫醒

相關新聞

