色警受訓偷拍女同事換衣服！辯一時糊塗　彰化縣警：從嚴究辦

▲陳姓員警到新竹受訓偷拍女警私密照，彰化縣警局將祭出嚴懲。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

警界爆發嚴重風紀案件！一名才剛調任到彰化某分局的陳姓警員，今年10月底赴新竹縣參加警政署舉辦的安全駕駛訓練課程時，竟在宿舍內，涉嫌持手機偷拍女警更衣的私密照，遭依現行犯逮捕，警詢後依妨害秘密罪嫌移送，彰化縣警察局說明，全案將「刑、懲並行」，若調查屬實必定從嚴處分，後續召開考績會進行檢討，如違反相關風紀將懲處。

據了解，這起事件發生在10月31日，當時來自全國的受訓警員均入住於警政署安排的中國科技大學新竹校區宿舍。事發當時，陳姓警員疑似利用宿舍內四下無人的機會，於一名女警脫衣時，以手機進行偷拍。過程中，女警因聽見清晰的手機相機快門聲，驚覺有異，立即高喊「有色狼」。她的呼救聲引來了其他正在受訓的警員，眾人聞聲趕到，當場將陳姓警員攔下並控制，被偷拍的女警也立即報警處理。

新竹縣政府警察局新湖分局獲報後，立即派員趕赴現場。警方確認情況後，當場以現行犯逮捕陳姓警員，並查扣其手機等相關證物，以釐清偷拍內容與範圍。經過初步偵訊，陳姓警員向警方供稱，整起事件是「一時糊塗」、「臨時起意」，並強調只有拍攝該名女警，所拍攝的內容並未向外散布。全案在警詢後，已依刑法第315條之1的妨害秘密罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

儘管陳員供稱僅有單次犯行，但由於該訓練課程參與人數眾多，且學員均集中住宿，為求慎重，新竹縣警方已決定擴大調查，將進一步釐清陳姓警員是否還涉及其他偷拍行為，以及有無將任何不雅影像進行複製或散布。新竹縣警察局雖證實此案，但也強調全案已進入司法偵查程序，基於「偵查不公開」原則，相關細節不便對外說明。

針對所屬員警涉及風紀案件，彰化縣警察局局長陳明君表示，在接獲通報後，已立即派員會同新竹警方依法查辦，同時也第一時間對受害女警提供必要的心理輔導與支持，以協助其度過難關。陳明君局長強調，後續將立即召開考績會進行檢討，若確認陳員違反相關風紀規定，絕對依法嚴懲，絕不寬貸，以維護警察紀律與整體形象。