　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色警受訓偷拍女同事換衣服！辯一時糊塗　彰化縣警：從嚴究辦

▲陳姓員警到新竹受訓偷拍女警私密照，彰化縣警局將祭出嚴懲。（圖／ETtoday資料照）

▲陳姓員警到新竹受訓偷拍女警私密照，彰化縣警局將祭出嚴懲。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

警界爆發嚴重風紀案件！一名才剛調任到彰化某分局的陳姓警員，今年10月底赴新竹縣參加警政署舉辦的安全駕駛訓練課程時，竟在宿舍內，涉嫌持手機偷拍女警更衣的私密照，遭依現行犯逮捕，警詢後依妨害秘密罪嫌移送，彰化縣警察局說明，全案將「刑、懲並行」，若調查屬實必定從嚴處分，後續召開考績會進行檢討，如違反相關風紀將懲處。

據了解，這起事件發生在10月31日，當時來自全國的受訓警員均入住於警政署安排的中國科技大學新竹校區宿舍。事發當時，陳姓警員疑似利用宿舍內四下無人的機會，於一名女警脫衣時，以手機進行偷拍。過程中，女警因聽見清晰的手機相機快門聲，驚覺有異，立即高喊「有色狼」。她的呼救聲引來了其他正在受訓的警員，眾人聞聲趕到，當場將陳姓警員攔下並控制，被偷拍的女警也立即報警處理。

新竹縣政府警察局新湖分局獲報後，立即派員趕赴現場。警方確認情況後，當場以現行犯逮捕陳姓警員，並查扣其手機等相關證物，以釐清偷拍內容與範圍。經過初步偵訊，陳姓警員向警方供稱，整起事件是「一時糊塗」、「臨時起意」，並強調只有拍攝該名女警，所拍攝的內容並未向外散布。全案在警詢後，已依刑法第315條之1的妨害秘密罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

儘管陳員供稱僅有單次犯行，但由於該訓練課程參與人數眾多，且學員均集中住宿，為求慎重，新竹縣警方已決定擴大調查，將進一步釐清陳姓警員是否還涉及其他偷拍行為，以及有無將任何不雅影像進行複製或散布。新竹縣警察局雖證實此案，但也強調全案已進入司法偵查程序，基於「偵查不公開」原則，相關細節不便對外說明。

針對所屬員警涉及風紀案件，彰化縣警察局局長陳明君表示，在接獲通報後，已立即派員會同新竹警方依法查辦，同時也第一時間對受害女警提供必要的心理輔導與支持，以協助其度過難關。陳明君局長強調，後續將立即召開考績會進行檢討，若確認陳員違反相關風紀規定，絕對依法嚴懲，絕不寬貸，以維護警察紀律與整體形象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」
驚悚畫面曝！車身解體噴斷兩截…駕駛慘死
謝侑芯遺體「已剖驗」在太平間　家屬近日抵大馬
快訊／國道「軍卡撞軍卡」！　來不急煞車
快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

快訊／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男遭殺人未遂罪起訴

「幣想」詐案64萬顆泰達幣變現　士林分署雙十一出擊助求償

快訊／國3新竹段「軍卡撞軍卡」　駕駛兵車距太近變「卡車」

快訊／高雄港區驚見男屍！無證件身份調查中

屏東男帶越南豬肉粽入境！挨罰20萬擺爛　貨車機車慘被查封

玩命載孩畫面曝！高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」

快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」！　無呼吸心跳送醫不治

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

快訊／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男遭殺人未遂罪起訴

「幣想」詐案64萬顆泰達幣變現　士林分署雙十一出擊助求償

快訊／國3新竹段「軍卡撞軍卡」　駕駛兵車距太近變「卡車」

快訊／高雄港區驚見男屍！無證件身份調查中

屏東男帶越南豬肉粽入境！挨罰20萬擺爛　貨車機車慘被查封

玩命載孩畫面曝！高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」

快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」！　無呼吸心跳送醫不治

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高　成本飆漲成主因

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

為南台灣運動產業注入新動能　中信金融學院女籃獲運動品牌贊助

存600萬爽退休！日男遇投資詐騙　翻開存摺一看哭了

高溫假擬入法　卓榮泰：勞工安全與人權是討論核心

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

社會熱門新聞

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

50億軍服得標廠　驚見柯假帳案要角

北捷女車廂持刀傷男學生　遭判4年6月

夫婚後2天出國跑了　妻苦等1年半離婚

即／國道重大車禍　7車追撞女當場斷氣

前房客縱火害母女喪命中檢聲押禁見

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

即／國3軍卡撞軍卡　駕駛兵車距太近變「卡車」

26歲台大醫畢業生　車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

即／台中火車站月台「1男無呼吸心跳」！搶救無效亡

更多熱門

相關新聞

開車分心險釀大禍　撞倒路邊7輛機車

開車分心險釀大禍　撞倒路邊7輛機車

開車真的要專心！彰化員林市今（3）日中午發生一起驚悚的連環撞車禍。一名38歲林姓駕駛行經員鹿路時，疑似一時分心，竟然偏移車道，直接撞上停在路邊的7輛機車，幸好當時機車上都沒人，並未造成人員傷亡，確切的肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！無良印刷廠老闆認了

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！無良印刷廠老闆認了

謝衣鳯續任黨部主委！參選彰化縣長留伏筆

謝衣鳯續任黨部主委！參選彰化縣長留伏筆

3移工當車手月賺120K　刑期總和近百年

3移工當車手月賺120K　刑期總和近百年

黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手　

黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手　

關鍵字：

彰化色警新竹受訓偷拍宿舍

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面