大陸 大陸焦點 特派現場

長沙網紅街商鋪裝潢坍塌「2女身亡」　鄰近商家曝：施工不專業

▲長沙網紅街區發生裝潢坍塌事故，兩名年輕女子身亡。（圖／翻攝新黃河）

▲長沙網紅街區發生裝潢坍塌事故，兩名年輕女子身亡。（圖／翻攝新黃河，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙知名網紅歷史街區「潮宗街」10月31日驚傳坍塌意外，一間正在裝修的兩層商鋪突然垮塌，導致現場4人被埋、2人不幸身亡、2人受傷。罹難者皆為年輕女性，其中一人為19歲大學生。多名鄰近商戶指出，涉事店家近期大肆改裝，疑為擴大門面違規拆除承重牆，加上施工人員缺乏專業資質，導致老屋結構失衡坍塌。

▲長沙網紅街區發生裝潢坍塌事故，兩名年輕女子身亡。（圖／翻攝新黃河）

《新黃河》報導，10月31日晚8時許，湖南長沙開福區潮宗街一正裝修建築發生坍塌事故，造成2死2傷。11月2日，一名附近商戶透露，親眼看見涉事商鋪施工過程，推測坍塌事故系施工人員不專業，拆除承重牆所致。

潮宗街是長沙僅存的四條古麻石板街之一，2021年被列為湖南省首批歷史文化街區，經改造後成為集文化、旅遊與商業於一體的景區。然而，事故當晚8時許，街區一處正在裝潢的門面房突然坍塌，應急、公安與消防單位緊急趕赴現場救援，4名被困者隨即送醫，2名年輕女性最終不治身亡，其中一人為19歲大學生，另一人24歲。

目擊者阿凡（化名）回憶，事發時距離坍塌建築不到3公尺，只聽「轟」一聲巨響，牆體與腳手架同時倒塌，他與路人合力搬開瓦礫救人，先救出一名重傷女子，之後又抬出一名倒臥血泊的傷者，但最終兩人仍不幸罹難。

▲長沙網紅街區發生裝潢坍塌事故，兩名年輕女子身亡。（圖／翻攝新黃河）

事發後，潮宗街周邊被封鎖多日。鄰近商戶指出，該店鋪為兩層老樓，建於上世紀八九十年代，近期換租新主並進行改裝。業者疑為了擴大門窗面積、提升外觀效果，違規拆除了底層兩側承重牆。商戶佟貴（化名）稱，「他們沒加固結構，直接把兩邊的支撐牆敲掉，上面就塌了。」

當地周邊商戶懷疑，該施工團隊人手不多，或由臨時工組成，現場也未見監理與技術人員。佟貴指出，照規定老建築裝修應報備社區並提供結構加固報告，但這次顯然未經嚴格審核，「這不是突發意外，是監管缺位導致的悲劇。」

坍塌現場目前已完成清理與臨時加固，相關部門正對樓體安全進行檢測。警方與應急單位持續追查事故原因，並強調將對老街區裝修工程加強監管，防止類似意外重演。

更多新聞
長沙網紅街商鋪裝潢坍塌「2女身亡」　鄰近商家曝：施工不專業

曳引車釀禍5公尺鋼筋砸民宅　驚險畫面曝光

連長沙都出現絕美極光？ 官方澄清：是光污染折射現象

柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血

海洋大學附近海岸「驚見腐屍」！飄出屍臭

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

