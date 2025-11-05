韓前總統夫人金建希認罪！坦承「2次收受香奈兒包」　統一教涉案

▲南韓前第一夫人金建希9月24日下午進入首爾中央地方法院出庭受審。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅妻子金建希因涉嫌透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收受名牌包禮物而遭特檢組偵辦。事隔數月，金建希今（5）日首度坦承曾兩度收取香奈兒包，但否認該行為與尹錫悅的公務有關，也否認具代價性。她強調，雖然處理不當導致民眾失望，但禮物早已歸還，並對不當行為表達深切反省。

根據《韓聯社》，金建希的辯護律師團表示，金建希確實從全盛培手中兩度收到香奈兒包，不過強調與統一教並無任何共謀或請託關係，更否認收受價值約6220萬韓元（約新台幣133萬元）的格拉夫（Graff）項鍊。律師團表示：「金女士從未與統一教或任何人有請託或代價往來，相關指控並不屬實。」

這是金建希首度承認在2022年4月至7月期間，透過全盛培從統一教前世界本部長尹某處收下禮物。她因涉嫌違反《特定犯罪加重處罰法》中的「斡旋受賄罪」，於8月29日遭羈押起訴。過去金建希在特檢調查時始終堅稱未曾收受任何物品。

特檢組調查指出，統一教高層尹某疑似為了尋求南韓政府對宗教活動與相關項目的支持，透過全盛培轉交價值約800萬韓元的香奈兒包一個、價值6220萬韓元的格拉夫項鍊1條，以及價值1200萬韓元的另一個香奈兒包。

調查顯示，金建希的前總統辦公室幕僚柳慶玉（音譯）曾兩度親自到香奈兒門市，協助更換相關商品。

律師團解釋，金建希起初拒絕收禮，但在全盛培多次勸說後才勉強接受，強調她未曾使用這些禮物，並早已在過去全數歸還。金建希方面表示，「身為公職人員的配偶，本應更加謹慎，對於不當行為導致國民失望，金女士深感懊悔並誠摯反省。」

分析認為，金建希態度轉變的契機，是全盛培10月15日出庭作證時改口，承認確實將統一教方面贈送的奢侈品交給柳慶玉，再轉交給金建希。之後，全盛培更在10月21日向特檢組繳回從金建希處收回的格拉夫項鍊、香奈兒高跟鞋與3個香奈兒包。

不過，金建希仍堅稱收禮並非出於請託或報酬，且與尹錫悅的職務毫無關聯。依照南韓《特定犯罪加重處罰法》，若被認定以公務員職務相關事項進行斡旋而收受金品，即屬犯罪。