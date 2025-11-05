韓浦項鋼鐵「有毒氣體」外洩！作業員秒吸入胸痛難呼吸　致1死3傷

▲位於南韓慶尚北道浦項市的全球最大鋼鐵製造商「浦項鋼鐵」（POSCO）。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓慶尚北道浦項市的「浦項鋼鐵」（POSCO）工廠，今（5）日上午驚傳有毒氣體外洩事故，多名作業員在進行維修前作業時吸入疑似有害氣體，造成1人死亡、3人受傷。事故發生後，廠方立刻中止現場作業並進行安全檢查，警方也展開調查，確認氣體成分及作業安全規範執行情況。

根據《韓聯社》，警方與浦項鋼鐵方面表示，5日上午9時（台灣時間上午8時），在不鏽鋼壓延部退火酸洗工廠，隸屬外包公司POSCO DX的多名作業員在設備維修前作業過程中，吸入尚未確認成分的氣體。事故發生後，4名作業員出現呼吸困難、胸部疼痛症狀，隨即在現場接受急救，並被119救護車送醫。

不過，其中一名50多歲作業員卻在送醫途中不幸身亡。

其餘3名受傷作業員皆為30多歲，意識清醒，經醫療檢查後確定生命跡象穩定，暫無生命危險。初步研判，工廠作業員可能吸入鹽酸煙霧或硝酸氣體，但警方與浦項鋼鐵強調，需透過進一步調查才能確認詳細成分。

浦項鋼鐵方面表示，事故發生後立即停止該區域的所有作業，並加強通風及安全檢查。警方則指出，將著手調查事故發生時的作業環境、作業員防護裝備配戴情況，以及是否落實安全措施，釐清事故原因。