國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熊出沒襲擊居民！岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　無人機放鞭炮戰群熊

▲▼日本岐阜縣決定效法北海道，透過無人機播放犬吠和爆竹聲來驅趕熊。（圖／翻攝自YouTube）

▲日本岐阜縣決定效法北海道，透過無人機播放犬吠和爆竹聲來驅趕熊。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

今年秋季棕熊、亞洲黑熊等頻繁在日本各地出沒，闖進人類聚居地和民宅翻搜食物，甚至襲擊人類導致居民傷亡，北海道、秋田縣、岩手縣等受害甚鉅。為此，岐阜縣決定祭出「進攻性防熊手段」，出動搭載擴音器的無人機至山林內，播放獵犬吠叫、施放煙火等令熊反感的聲音，甚至施放驅逐動物用的爆竹。

根據日媒《朝日新聞》，岐阜縣知事江崎禎英昨（4）日召開例行記者會，指出隨著熊隻頻繁接近人類的生活圈，為了能夠有效控制熊隻進到人類聚居範圍，研擬針對災情嚴重的高山市、中津川市、飛驒市、白川村優先實施，由縣府委託相關業者和獵友會，向深山內出動搭載擴音設備的無人機。

岐阜縣政府諮詢專家和獵友會後，決定優先針對上述行政區域出動無人機，無人機將會播放獵犬吠叫聲、爆竹煙火聲，將熊隻追趕進深山中，且還會廣播提醒居民外出時注意熊患等。

據悉，岐阜縣光是今年4月到10月就獲通報目擊熊出沒達836件，遠遠超過去年統計的674件。

其實，岐阜縣如此具有創意的驅熊手法，是效法自北海道。根據《北海道放送》，北海道名寄市就曾和警方、擁有無人機的公司牽涉合作契約，一旦當熊隻出沒時，將出動搭載具行擴音設備的無人機進行監控，除了通知居民注意熊患和避難，更以巨大聲響播放獵犬吠叫、施放煙火的聲音，有效驅趕熊隻。

熊出沒襲擊居民！岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　無人機放鞭炮戰群熊

一段令人心碎的畫面正在全球社群媒體瘋傳。美國攝影師約瑟夫勞倫斯（Seph Lawless）日前以無人機拍攝到法國一座已關閉的海洋公園裡，兩隻被遺留的虎鯨母子檔——母鯨「維琪」（Wikie）與公鯨「凱喬」（Keijo）。牠們原本靜止漂浮在骯髒的水面上，彷彿早已死去，然而，當牠們聽到無人機聲響、抬頭望向鏡頭後，竟開始在水中緩緩轉動、跳躍，像是重新喚起被人看見的記憶，畫面讓無數人鼻酸。

