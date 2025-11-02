影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

記者任以芳／北京報導

舒淇首次執導的電影《女孩》10月31日在台搶先上映，故事源於自己童年成長經歷。舒淇在北京接受《東森新媒體ETtoday》記者專訪，談及《女孩》寫劇本創作過程常被過往的情緒拉回當年「烏雲壓頂」的記憶，面對湧上暴風雨，她分享必須學會與情緒共存，相信「吸引法則」。她也透露，未來計畫拍第二部片依舊是與自身或女性、人性有關主題，但會是現代題材，絕對不是年代片。最後，回望過去20歲也曾是女孩的自己，舒淇感性的說，「那時候的自己真的很勇敢、直率，面對未知的挑戰就直面去做吧！」

從影30多年的國際知名演員舒淇，首度自編自導的電影《女孩》昨天10月31日在台灣上映，該由邱澤、湯毓綺、白小櫻主演。此前不僅入圍威尼斯國際電影節主競賽單元，獲金獅獎提名，放映後現場響起長達15分鐘掌聲，之後更在第30屆釜山國際電影節斬獲最佳導演獎。從演員轉戰首執導筒，舒淇與鏡頭講述半自傳故事，勇敢直視自己童年陰影，觸動不少觀眾內心深處。

▲《東森新媒體ETtoday》專訪舒淇談首次自編自導首部半自傳電影《女孩》 。（圖／記者任以芳攝）

寫劇本掉進「兒時回憶烏雲」與學會與恐懼共存

談及《女孩》劇本誕生記，舒淇透露好多年前曾與侯孝賢導演討論電影《女孩》的靈感，始終沒有下筆的靈感，侯導不但告訴她「寫自己熟悉的」以及多方催促之下，最後在米蘭閉關寫劇本，原本預計15天完工，提前13天內交稿，回憶寫劇本過程很難，尤其面對過往回憶。

舒淇分享，編劇時自己是最單純的創作者，白天專注寫作，晚上就檢視劇本結構，「比如說像衣櫥的那一段戲，還有被媽媽拿到去學校打一巴掌戲，那時候真的覺得黑壓壓的烏雲快要飛過來了，寫劇本時感動沒有，那種恐懼感似乎在然存在。」

談到如何消化創作中被喚起的情緒，舒淇說，「這是我的方法，不一定每個人都懂。你不要去糾結，其實很難，讓暴風雨來就來，反正了不起就哭一哭，但要你／妳懂得回來，懂得停止。」

她強調，最重要的是學會「和恐懼與傷痕共存」，「對我來說，難過也是一天，快樂也是一天，我們為什麼要選難過的？『吸引力法則』是真的，只要相信好事會出現，它就一定會出現。」

她透露，有觀眾看完《女孩》後產生反應，有人被男人的點衝擊，有人對女人和女孩的點感到共鳴。「有幾個女孩在現場聲音顫抖，我那一刻覺得好像拍了一部挺殘忍的電影，被勾起了別人的不愉快回憶，那瞬間我也挺難受的。」

▲舒淇也透露會有下一部戲，偏好自身有關女性、人性的題材，但唯一條件是「不是年代片」 。（圖／甲上娛樂提供）

未來是否挑戰自導自演與偏好題材？

被問到是否會再度自編自導自演，舒淇說，《女孩》原本她想親自演「女人」一角，但因為（擔任導演）太忙最後放棄，「因為覺得自己年紀太大了，而且導戲太忙，根本沒時間進入角色。」

她也坦言，非常佩服能自導自演的導演，「他怎麼可以把自己丟進去，然後又抽出來的，這一點是太讓我佩服了。」未來若有機會再導戲，她希望遇到讓她放心的合作夥伴，「或許那時候可以考慮自導自演，但得看對手是誰。」

對於未來的創作方向，舒淇說，她仍偏好自身有關或女性、人性有關的題材，「我覺得還是要跟自己本身的想法、經歷，比較有共鳴感、共情感，我必須對劇本有共情點，才能好好展現出來。」

舒淇也打趣說，下次「絕對不會再拍年代片，一定是現代片」，因為《女孩》的拍攝過程總會受到不可控因素影響，比如天氣，十分感謝老天爺幫讓《女孩》的順利完成。「演員的情緒是要慢慢帶的，我的心裡頭又很著急，很怕這場今天的戲拍不完，所以我下次絕對不拍年代的戲了。」

▲從影30多年的舒淇經歷歲月打磨，依舊是過去那勇敢、直率的女孩。（圖／甲上娛樂提供）

向過去20歲女孩的自己致敬：我真的很勇敢、直率！

舒淇說，年輕時自己對「女人」的理解很單純，「我以前會說，哪有40歲的女生還在那邊跟男人撒嬌？」她笑著說「但我現在完全懂了。每個女人心裡都住著一個小女孩。」原來那個小女孩不會隨著年齡消失，她只是學會藏起來。

舒淇也特別想對看過《女孩》的女性觀眾，現在的90後、00後女生都很獨立自強，不太需要我去提醒她們什麼。「但對那些還沉浸在過去的女孩，我想說，「放下過去，勇敢面對未來，勇敢地走出自己的生活，去向美好的未來，這是特別重要的。」

最後，舒淇也向過去20歲的自己說一句話，「我覺得那時候的自己真的很勇敢，而且直率。『少年之犢不畏虎』，面對未知的挑戰就直面去做，那時候的我特別勇敢。」