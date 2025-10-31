　
大陸 大陸焦點 特派現場

影/感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

記者任以芳／北京報導

演員舒淇首次執導的電影《女孩》今（31）日在台灣搶先上映。舒淇在北京接受《東森新媒體ETtoday》專訪談《女孩》，首先特別強調「第一次當導演，真的要多謝侯孝賢。」十分感念當初他的一句話「拍妳最熟悉的」，讓自己有勇氣把鏡頭轉向內心最深處的童年記憶，以原生家庭暴力為題，描繪出傷痕與愛的糾結。舒淇也說，《女孩》核心傳達意義並非一部講「和解」的電影，而是希望提醒每位父母多關心自己孩子，別讓暴力或無形傷害成為孩子一生陰影。

▲▼ 北京專訪舒淇談首次自編走自電影《女孩》 。（圖／記者任以芳攝）

▲舒淇暢談「首次」自編自導電影《女孩》，十分感謝導師侯孝賢多年來鼓勵與引導 。（圖／記者任以芳攝）

演員轉導演-感謝侯孝賢導演鼓勵與啟蒙

回顧自己從影以來的重要節點，舒淇說，「侯導一直都在我生命的關鍵時刻。」她提到，從早期《千禧曼波》、《最好的時光》，到《聶隱娘》，侯孝賢不僅讓她理解何謂「藝術電影」，更引領她走向歐洲影展的國際舞台。他叫我去拍《女孩》，說：妳就拍妳最熟悉的東西。」這句話成了自己創作的起點。

「當他推我往前走這一步，我開始思考要拍什麼樣的故事，他說『拍妳最熟悉的』，我就想到侯導電影《童年往事》，以這個為主題出發。」舒淇說

既然是自己切身內容，什麼方向最合適？導師侯孝賢的一句話又啟發舒淇。侯導曾告訴她，「電影不只是講自己的故事，也可以把個人經驗和社會議題連結起來。」這句話讓她開始思考，自己最有感觸的題材是什麼。

「我就想起了我的童年」，舒淇繼續說，「如果是談原生家庭對孩子的影響，那應該是我最能感受、也最熟悉的東西。」於是，決定把童年時期經歷的家庭暴力陰影化作創作靈感，想拍關於『原生家庭』如何影響孩子的故事。」《女孩》因此誕生。

▼ 舒淇首次執導《女孩》寫下原生家庭暴力與陰影 。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼ 舒淇、電影、女孩、劇照 。（圖／甲上娛樂提供）

鑽進腦海的白噪音-「聲音與蜘蛛」表現暴力恐懼

《東森新媒體ETtoday》記者也問，「電影裡小麗躲在衣櫥很驚慌，突然伸出一隻大手掐她脖子，之後畫面跳接用『蜘蛛捕獵』畫面來去取代暴力，那一刻讓人感覺也被掐脖子，這場戲是如何設計？很震撼，很有真實感。」

對此，舒淇坦言，這場戲構思非常、非常很久。寫劇本的時候感觸沒那麼大，一直想怎麼處理對小孩子的暴力。「因為我不想真的讓小朋友受傷，大人我們可以賭，但小孩不行。」

舒淇想要表達「深入內心的恐懼」，於是想到小時候躲在衣櫃的感覺。「我跟收音老師說，希望每一個細小的聲音都可以很清楚，那種空氣裡的『白噪音』也好」。小麗透過白噪音可以感知父親摩托車的聲音，甚至可以分辨那台摩托車是不是父親回來，也能聽出他的情緒好壞。

「聲音會深深地進到腦子裡頭。我現在對聲音非常的敏感，所以為什麼讓小孩子躲在衣櫃裡頭，然後用一些比較意識形態去表現。」舒淇強調，「 因為當你覺得有事情要發生了，聲音會一步、一步、一步鑽到你的腦子裡頭。」

至於片中象徵暴力與恐懼的「蜘蛛」剛好在片場養了三天三夜，當時覺得弱肉強食世界很正常，最後呈現效果極好。「現場看到那一幕，其實挺震撼、非常震撼。」舒淇說。

▲▼ 舒淇、電影、女孩、劇照 。（圖／甲上娛樂提供）

▲ 舒淇首執導《女孩》想傳達核心意義：不是和解，提醒大人多關心孩子 。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》傳遞核心意義-關心孩子終止傷害

舒淇解讀《女孩》「本來就不是和解的故事。」小麗拒絕替父親上香，那是一種無法釋懷的抗拒。尤其問母親「妳有沒有想過這些年我過得好不好？」也貫穿整部電影，孩子只在意為何送走自己？為何不帶自己和妹妹離開，「嚮往得到母親一起生活，享受關懷跟愛。」

舒淇也說，母親反應表面平靜，實際有點尷尬，「想擁抱女兒那種局促，其實就是愛，但又不知如何開始，那是亞洲家庭裡最真實的距離。」

在舒淇的鏡頭下，9m88 飾演的母親被原生家庭丟棄、婚後又受家暴，即使心裡也有傷，依舊是「勇敢」用微笑面對生活的女人；邱澤飾演終日酗酒的父親也並非單一的惡人，而是被社會壓力壓垮的男人。

▼ 舒淇電影裡每一個角色內心深處都有傷。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼ 舒淇、電影、女孩、劇照 。（圖／甲上娛樂提供）

被問到《女孩》想傳達意義？舒淇說，不是說要多勇敢去跟自己、父母和解，「我只是想要告訴『正在受家暴的人』或者『家暴的人』，父母對小孩子的影響特別大，不管是母親或父親看到這部電影，希望可以換個方式去關心你的小孩，不要讓小孩留下這麼大的陰影，在他／她的內心世界裡頭，很可能會造成一個小孩不小心的墮落。」

「我最大的核心想表達，希望大家可以多多關心一些兒童，讓以後受到家庭暴力的人越來越少，可以每個小孩都可以健康快樂的成長。」舒淇說。

10/28 全台詐欺最新數據

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

