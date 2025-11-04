全支付爆盜刷潮！他一夜被刷20筆「損失8萬」　官方急發四點聲明

▲「全支付」驚傳遭詐騙集團鎖定，假冒更新信橫行。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

行動支付平台「全支付」近日頻傳遭盜刷事件，多名用戶反映綁定的銀行帳戶被不明人士扣款，甚至有民眾在外送平台Foodpanda上遭連刷20筆、損失逾8萬元。面對用戶恐慌，全支付母公司全聯3日緊急發布聲明，提醒民眾提防詐騙與釣魚連結，並呼籲若發現異常交易，應立即與銀行及全支付客服聯繫。

據悉，部分用戶在社群平台發文指出，帳戶遭連續扣款卻無法追回，銀行、平台及外送業者互相推責，令受害者氣憤又無助。詐騙集團看準全支付在全台超過600萬會員的高滲透率，透過假冒官方名義寄送「帳號更新」郵件或簡訊，誘騙民眾點擊偽造網站並輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而盜刷帳戶。

全支付澄清，官方郵件地址僅為「@pxpayplus.com」，並不會以不明信件、電話或簡訊要求點擊連結，也不會要求提供個人資料或驗證碼。所有系統更新皆須透過 App Store 或 Google Play 完成。若已誤點連結或輸入資料，建議立刻更改密碼並聯繫客服報案。

警方則指出，近期不僅全支付，連「iPASS一卡通」及「LINE Pay」也遭詐騙集團冒用，利用「系統更新」或「資料驗證」等名義寄送假信件，混淆視聽、竊取民眾資訊。高市刑大提醒，若收到疑似詐騙郵件，可撥打165反詐騙專線或向平台客服確認，以免成為下一個受害者。

全支付再次呼籲，用戶務必提高警覺，切勿點擊不明連結或隨意輸入個資。面對詐騙手法不斷翻新，「多查證一分，就能少一分損失」。