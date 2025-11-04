　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全支付爆盜刷潮！他一夜被刷20筆「損失8萬」　官方急發四點聲明

▲▼「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用，囊括便利商店、文化景點、餐廳、市場、醫美、文創店、追星周邊等。（圖／記者林育綾攝）

▲「全支付」驚傳遭詐騙集團鎖定，假冒更新信橫行。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

行動支付平台「全支付」近日頻傳遭盜刷事件，多名用戶反映綁定的銀行帳戶被不明人士扣款，甚至有民眾在外送平台Foodpanda上遭連刷20筆、損失逾8萬元。面對用戶恐慌，全支付母公司全聯3日緊急發布聲明，提醒民眾提防詐騙與釣魚連結，並呼籲若發現異常交易，應立即與銀行及全支付客服聯繫。

據悉，部分用戶在社群平台發文指出，帳戶遭連續扣款卻無法追回，銀行、平台及外送業者互相推責，令受害者氣憤又無助。詐騙集團看準全支付在全台超過600萬會員的高滲透率，透過假冒官方名義寄送「帳號更新」郵件或簡訊，誘騙民眾點擊偽造網站並輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而盜刷帳戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全支付澄清，官方郵件地址僅為「@pxpayplus.com」，並不會以不明信件、電話或簡訊要求點擊連結，也不會要求提供個人資料或驗證碼。所有系統更新皆須透過 App Store 或 Google Play 完成。若已誤點連結或輸入資料，建議立刻更改密碼並聯繫客服報案。

警方則指出，近期不僅全支付，連「iPASS一卡通」及「LINE Pay」也遭詐騙集團冒用，利用「系統更新」或「資料驗證」等名義寄送假信件，混淆視聽、竊取民眾資訊。高市刑大提醒，若收到疑似詐騙郵件，可撥打165反詐騙專線或向平台客服確認，以免成為下一個受害者。

全支付再次呼籲，用戶務必提高警覺，切勿點擊不明連結或隨意輸入個資。面對詐騙手法不斷翻新，「多查證一分，就能少一分損失」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘
明天就作廢！5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...開出地點
快訊／黃明志疑潛逃　經紀人發聲認「與他失聯」
快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒
大馬警方研判黃明志「已潛逃」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒

戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

全支付爆盜刷潮！他一夜被刷20筆「損失8萬」　官方急發四點聲明

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒

戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

全支付爆盜刷潮！他一夜被刷20筆「損失8萬」　官方急發四點聲明

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘況

花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

林青霞生日曬照慶祝　「71歲凍齡美貌曝光」網狂讚

營養師大推百香果！控制體重、延緩老化的神奇水果

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地享受神級美景　解鎖日本第一訂房平台終極優惠密碼

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

快訊／黃明志遭通緝疑潛逃　經紀人發聲認「與藝人失聯」：相信他判斷力

快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒

【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

謝侑芯出事前開趴片曝　網驚：最後身影？

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

3可能路徑！　準鳳凰颱風估「拋物線北上」

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

東京5大失望景點！台人投票結果曝

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

更多熱門

相關新聞

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

屏東一名30歲張姓男子手機上的銀行APP突跳出一筆消費通知，懷疑信用卡遭人盜刷，趕緊求助內埔警方，警方除安撫張男情緒，並協助撥打銀行客服專線反映狀況，請銀行先列為爭議款項、後續查證交易來源。經員警積極協助後，張男終於鬆了一口氣，感謝警方即時出手協助。

盜刷信用卡花百萬！　2台人在新加坡入獄　

盜刷信用卡花百萬！　2台人在新加坡入獄　

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

最難掛號的名醫竟可加LINE問診？又是詐騙

最難掛號的名醫竟可加LINE問診？又是詐騙

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬

關鍵字：

支付詐騙全支付盜刷警惕用戶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面