巴西蝙蝠體內藏「新冠狀病毒」　基因特徵似COVID-19

▲這種病毒被發現於「帕氏裸背蝙蝠」，是一種以昆蟲為食、在拉丁美洲廣泛分布的蝙蝠。（圖／翻攝自inaturalist.org）

圖文／鏡週刊

巴西科學家在蝙蝠中發現一種新型冠狀病毒，命名為BRZ batCoV，攜帶與COVID-19病毒及中東呼吸症候群（MERS）病毒相似的遺傳特徵，顯示這類病毒在拉丁美洲也可能存在，擴大了全球蝙蝠冠狀病毒的分布圖譜。

綜合外媒報導，這種病毒被發現於「帕氏裸背蝙蝠（Pteronotus parnellii）」，是一種以昆蟲為食、在拉丁美洲廣泛分布的蝙蝠。研究團隊在巴西馬拉尼昂州和聖保羅州收集了70份腸道組織樣本，通過基因測序分析發現，BRZ batCoV其棘蛋白上，擁有一個功能性的「弗林蛋白酶切位點（furin cleavage site, FCS）」，它就像把鑰匙，使病毒更容易進入動物與人類細胞。

此前，美洲蝙蝠冠狀病毒中尚未報告此類切位點，研究人員推測這可能是在南美蝙蝠族群中獨立演化形成。大阪大學研究人員指出，這一發現證明「類似的分子特徵可以在不同病毒支系中自然出現」。雖然COVID-19病毒曾引發是否實驗室改造爭議，但後續研究表明，多種冠狀病毒自然存在此類特徵。

研究顯示，BRZ batCoV屬於β冠狀病毒家族，與MERS類病毒相關，但具有足夠獨特性形成自身支系。過去類似病毒主要分布於亞洲、非洲和中東，這是首次在西半球被發現。目前尚無證據顯示BRZ batCoV能感染人類或其他哺乳動物。

專家表示，此次發現再次凸顯野生動物監測的重要性。研究人員則補充，檢測到病毒並不等於具備感染風險，真正的威脅取決於人類與受感染野生動物接觸的頻率。並呼籲擴大拉丁美洲及其他採樣不足地區的病毒監測，提升早期預警能力，為防範潛在疫情提供科學依據。



更多鏡週刊報導

爆陳玉珍私下想和解！硬扯「當初沒攻擊妳」 林月琴怒嗆：是不是失憶症？

周杰倫澳洲街頭被偶遇！幫昆凌拍美照 網歪樓「手上這一支」成亮點