45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

▲羽晴自曝曾和黃明志合作，根本沒那麼多潛規則。（圖／翻攝自IG／min0926）

記者鄺郁庭／綜合報導

馬來西亞藝人黃明志近日捲入「護理師女神」謝侑芯身亡事件，消息引發議論。有網友表示，這起悲劇讓他想起一名做網紅經紀多年的朋友感嘆，「我最怕的電話，是凌晨三點女孩哭著說不知道怎麼拒絕大哥邀約。」貼文引來曾合作黃明志的45萬粉直播正妹，揭黃私下為人，「沒那麼多潛規則，拍完領錢後也沒聯絡過」，認為不用把不堪無限放大。

有網友在Threads有感分享，許多人以為網紅與名人合作是機會，但現實可能是場豪賭，「謝侑芯，台灣護理系女神，31歲，在異鄉的飯店房間裡再也沒有醒來。」他說自己認識一個做了十年網紅經紀的朋友，對方直呼，他最怕接到的不是業配談不成的電話，「而是凌晨三點，某個女孩哭著打來說，她不知道怎麼拒絕某個『大哥』的邀約。」

朋友說，那個圈子有一套不成文規矩，當一個粉絲數十萬的網紅，遇上一個千萬等級的名人，權力天秤從一開始就是傾斜的，「這個圈子，拒絕是有代價的。」

值得注意的是，45萬粉直播正妹「羽晴 Min」就在下方留言，透露自己也曾和黃明志合作，「我和黃明志合作過，說真的他談合作也沒那麼多潛規則，拍完領錢後也沒聯絡過，沒必要把你所見的不堪無限放大。」