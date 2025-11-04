黃明志被捕...呂捷想起「15年前碰毒女學生」　她脫口1句話超沉重

▲呂捷分享15年前的事。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。補教名師呂捷就想起15年前的事，當時有個女同學狀況不好，就是「嗑藥臉」，而後他深入關心對方的狀況，並對對方所說的一句話，印象非常深刻，「我很懷念在加油站打工的日子，那時候我沒有錢，但有未來」。

因為黃明志與網紅的新聞，呂捷在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」上發文分享15年前的故事，當時他在高雄的補習班教書，下課後，就有個畢業的女同學找他。他對這位女同學有印象，她過去清秀可愛，還有男孩子為她爭風吃醋。

不過，女同學後來的狀況卻變得很不好，皮膚暗沉、痘疤清晰可見、金髮褪色毛躁、兩眼無神，呂捷說，這一看就是「嗑藥臉」。由於女同學似乎遇到很大的難題，所以呂捷就深入關心對方。

女同學讀的是一間後段班的高職，她在高二那年，和朋友一起唱歌，並認識新的大哥、大姐，後來大家也時常一起玩。某次唱歌時，女同學接觸了毒品，但學生哪有錢買毒？所以「該發生的事情就發生了」，她用最原始的本錢換取毒資，直到他們一起被抓。

呂捷說，女同學並沒有和他借錢，只是哭著問他該怎麼辦？自己已經被父母放棄了。由於呂捷後面還有課，所以他便和女同學約好，下周二晚上要和她父母聊聊，然而到了當晚，女同學卻沒出現，也沒接電話。

呂捷找女同學找了兩天，直到電話直接轉到語音信箱，而自此之後，他再也沒有對方的消息，兩人的對話也停留在2010年3月。雖然他已經很久沒有想起這個孩子，但他始終記得對方說的那句話，「我很懷念在加油站打工的日子，那時候我沒有錢，但有未來」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「雖然過了這麼多年，我對全班三十幾人涉毒的這新聞印象也很深刻，超可怕」、「聽到這故事好難過」、「老師，最害怕遇到這種事情，接近迷途知返的最後一步」、「痛心又不捨」、「最後一句感觸很深沉，沒有錢但卻有未來」、「好沉重的故事」。