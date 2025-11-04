快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝　馬媒曝：沒有出境紀錄

▲黃明志爆捲台灣網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞歌手黃明志涉及台灣網紅謝侑芯命案，被列為關鍵人物，隨著案件轉為謀殺案調查，大馬警方4日宣布，將展開逮捕行動，將黃明志帶回調查。然而馬媒報導，黃明志截至目前為止仍未傳出落網消息。而《中國報》實際撥打其電話發現，手機持續處於關機狀態，經紀人也未做出回應。據移民局出入境紀錄顯示，黃明志案發至今尚未離境馬來西亞。

根據《中國報》報導，馬來西亞警方稍早宣布，將31歲台灣網美「護理系女神」謝侑芯猝死案從自然死亡改列謀殺案偵辦，並鎖定身為最後接觸死者的關鍵人物黃明志為嫌疑犯，預計將其逮捕。

消息傳出後，《中國報》記者多次撥打黃明志及其經紀人電話，但黃明志手機始終無法接通，經紀人同樣未接聽電話或回覆任何訊息。

消息人士指出，儘管警方已依標準程序展開對黃明志的逮捕行動，但截至發稿時間，尚未傳出任何拘捕成功的消息。根據馬來西亞移民局掌握的出入境資料，黃明志自案發以來並未離開馬來西亞境內，這或將為警方後續追緝行動提供重要線索。

根據《星洲網》報導，警方4日證實，截至當地時間下午1時50分，仍未將黃明志逮捕歸案。