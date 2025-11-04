　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

▲川普4月初宣布對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國最高法院5日將針對川普關稅上訴案進行言詞辯論，最大關鍵在於川普能否動用總統緊急權力，對全球貿易夥伴課徵關稅，而這是一項未經考驗的行政權力擴張行為。《國會山莊報》整理出此案的5大關鍵看點。

尼克森的前例

川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅，該法賦予總統一項廣泛權力，可在「構成異常或超乎尋常威脅的國家緊急狀態」之下「管制」進口商品。由於川普是第一位援引此法實施關稅的總統，因此最高法院從未做出類似裁定，大法官們的答案可能取決於他們如何看待一起50年前的上訴裁決。

1971年「美國訴吉田國際公司案」（United States v. Yoshida International Inc.），時任總統尼克森援引IEEPA前身、內容幾乎相同的《1917年對敵貿易法》（Trading with the Enemy Act）對進口商品課徵10%臨時關稅，被日本吉田公司提告，但尼克森最終獲得上訴法院支持。

代表川普政府的聯邦檢察總長索爾（D. John Sauer）將主張，國會在重新制定IEEPA時已經知悉這項裁定結果，因此應該認知到「管制」一詞包含實施關稅的權力。但挑戰方將質疑，國會1977年制定此法時，從未設想「管制」一詞也包括徵收關稅的權力，而且當年裁定依然否決了不受限制的總統關稅權力，因此無法為川普課徵關稅的範圍提供正當性。

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

「持續問題」或「緊急狀態」？

即便IEEPA確實允許實施關稅，也僅允許總統在「構成異常或超乎尋常威脅的國家緊急狀態」之下這麼做，而川普當初引述的國家緊急狀態理由包括貿易逆差、毒品芬太尼（fentanyl）流入。

挑戰方將主張，這2種情況都不構成國家緊急狀態，其中貿易逆差的立足點更加薄弱，因為川普行政命令多次強調貿易逆差已經持續數十年。

不過川普政府將反駁稱貿易逆差已經達到臨界點，可能摧毀美國製造業基礎，並且因為被迫更依賴地緣政治對手，導致美國供應鏈變得脆弱。索爾還將主張，最高法院甚至不需要介入，因為大法官缺乏認定外國威脅是否異常或超乎尋常的能力。

重要問題原則

如果最高法院同意IEEPA關於「管制」與「緊急狀態」的措辭，並不足以授權總統廣泛課徵關稅，即可直接推翻這項政策。但若最高法院不同意，挑戰方也有B計畫，也就是「重要問題原則」（Major questions doctrine）。

該法律理論主張，具有重大政經意義的法規必須獲得國會明確授權。挑戰方在法庭文件中指出，IEEPA法條中根本沒有提及明確「關稅」相關術語，因此川普不能援引該法實施關稅。

▼美國最高法院目前由保守派大法官占多數，今年已在一系列重大裁決中支持川普。（圖／路透）

▲▼美國最高法院。（圖／路透）

外部團體的影響

針對關稅案，美國最高法院已經收到超過40封意見書，也就是第三方提供的額外資訊和觀點，其中大多數支持挑戰方，包括美國商會、前聯準會主席伯南克（Ben Bernanke）、前財政部長葉倫（Janet Yellen）及200多名國會議員。

至於川普政府的少數支持方包括共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa）與馬斯特（Brian Mast），保守派組織美國法律與正義中心 （ACLJ）及保守派智庫美國優先政策研究所（AFPI）。

川普缺席仍是焦點

川普與其團隊多次強調，若關稅政策失敗將會導致經濟災難，並多次形容這是美國史上最重要的案件之一。他2日發文表示，「如果我們勝訴，我們將成為世上迄今最富有、最安全的國家。如果我們敗訴，我們的國家可能幾乎淪落至第3世界的地位。」

《華爾街日報》3日刊登的一篇社論更以「關稅大王與最高法院」（The Tariff King and the Supreme Court）為題指出，此案將決定川普與其他總統是否真的有權力如同國王一般行事，「這些案件對於美國憲法秩序與經濟的重要性，再怎麼強調也不為過。」

川普原本考慮親自出席聽證會旁聽，但最終決定待在邁阿密，「我不想分散人們對於這項重要裁決的注意力。」

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

最高院法官周盈文暈倒　手術後恢復意識

最高院法官周盈文暈倒　手術後恢復意識

最高法院法官周盈文，昨（3）日下午傳出在辦公室暈倒，在最高法院官長等人的陪同下，緊急送往台大醫院手術治療。而根據周盈文的妻子、前法官楊絮雲表示，昨晚緊急進行約2小時的微創引流手術，目前已經恢復意識，但醫師擔心他血壓太高、手術傷口再裂開，必須靜養，連家人都不許跟他說話。

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

兒推年邁母竟害命　獲輕判4年半定讞

兒推年邁母竟害命　獲輕判4年半定讞

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

關鍵字：

美國最高法院川普關稅貿易

