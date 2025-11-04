　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

▲吳音寧。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

▲吳音寧。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

記者郭運興／台北報導

台肥公司今（4日）召開董事會，據了解，會中選出台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長，至於引發爭議的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任台肥新任董事。對此，媒體人周玉蔻表示，吳音寧不是不好，但政治既視感太弱，一旦任命，一定是巨大災難，卓榮泰現在懸崖勒馬，救了吳音寧，也救了自己和民進黨。

台肥大股東農業部在上月31日改派法人董事代表人，原代表人、台肥董事長李孫榮改派為吳音寧，外界推測吳音寧可能接任董事長；但台肥昨晚又公告另一法人董事代表、農業部資源永續利用司司長莊老達改派台肥現任總經理張滄郎，引發議論。最終今天董事會選出張滄郎為新任董事長。

對此，周玉蔻表示，台肥董事長臨陣換人，捨吳音寧換上總經理張滄郎升任，卓榮泰懸崖勒馬，避免了一場各方皆輸、反對陣營歡呼的局面！

周玉蔻直言，吳音寧不是不好，但政治既視感太弱，反對黨陣營大力操作年輕世代相對剝奪感鬥爭下，一旦任命，藍白立委動輒抓她到立法院備詢，一定是巨大災難！這是政治現實！

周玉蔻稱讚，取消這個台肥董事長的派任，卓榮泰救了吳音寧，也救了自己和民進黨。

周玉蔻強調，政治任命就是政治任命，政治第一，不要鐵齒，蘇貞昌院長任內的國、公營事業、機構政治性職位任命，大都從基層提拔，是有智慧的決策。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤
公園「脫衣打籃球」　被檢舉挨罰2000元
謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

拖拖拉拉？新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

批賴清德政府對美外交零分！　國民黨團酸：既生龍何生燮

愛沙尼亞設駐處卡關　外交部揭與波羅的海三國交往策略

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

吳音寧任台肥董座喊卡　黃國昌批綠：酬庸心態不改將被民意反噬

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

拖拖拉拉？新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

批賴清德政府對美外交零分！　國民黨團酸：既生龍何生燮

愛沙尼亞設駐處卡關　外交部揭與波羅的海三國交往策略

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

吳音寧任台肥董座喊卡　黃國昌批綠：酬庸心態不改將被民意反噬

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

無懼45%房地合一稅　大咖「閃電轉手」商旅加價1.3億賣

台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

Apple Intelligence繁體中文正式登場！五大實用功能一次掌握

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

COMEBUY創始永吉店新推「黑糖系列」　紅綠茶限時免費喝

宜蘭宣布即日起全面禁廚餘養豬　輔導10業者轉型改用飼料

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

政治熱門新聞

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

更多熱門

相關新聞

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

台肥公司今天召開董事會，據了解，會中選出台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。至於引發爭議的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則僅擔任台肥新任董事。

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

委員缺7人！中選會停擺了　卓榮泰道歉：這個月會補齊

委員缺7人！中選會停擺了　卓榮泰道歉：這個月會補齊

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

傳接台肥董座挨轟　吳音寧突發形象照：不管在什麼位置都要勇往向前

傳接台肥董座挨轟　吳音寧突發形象照：不管在什麼位置都要勇往向前

關鍵字：

吳音寧台肥民進黨卓榮泰周玉蔻國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面