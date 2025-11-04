吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨





▲吳音寧。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

記者郭運興／台北報導

台肥公司今（4日）召開董事會，據了解，會中選出台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長，至於引發爭議的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任台肥新任董事。對此，媒體人周玉蔻表示，吳音寧不是不好，但政治既視感太弱，一旦任命，一定是巨大災難，卓榮泰現在懸崖勒馬，救了吳音寧，也救了自己和民進黨。

台肥大股東農業部在上月31日改派法人董事代表人，原代表人、台肥董事長李孫榮改派為吳音寧，外界推測吳音寧可能接任董事長；但台肥昨晚又公告另一法人董事代表、農業部資源永續利用司司長莊老達改派台肥現任總經理張滄郎，引發議論。最終今天董事會選出張滄郎為新任董事長。

對此，周玉蔻表示，台肥董事長臨陣換人，捨吳音寧換上總經理張滄郎升任，卓榮泰懸崖勒馬，避免了一場各方皆輸、反對陣營歡呼的局面！

周玉蔻直言，吳音寧不是不好，但政治既視感太弱，反對黨陣營大力操作年輕世代相對剝奪感鬥爭下，一旦任命，藍白立委動輒抓她到立法院備詢，一定是巨大災難！這是政治現實！

周玉蔻稱讚，取消這個台肥董事長的派任，卓榮泰救了吳音寧，也救了自己和民進黨。

周玉蔻強調，政治任命就是政治任命，政治第一，不要鐵齒，蘇貞昌院長任內的國、公營事業、機構政治性職位任命，大都從基層提拔，是有智慧的決策。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）