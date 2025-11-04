數位身分證已砸10億會續推？　劉世芳：個資會組織法齊全可研議

▲劉世芳4日答詢是否續推數位身分證。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院108年核定數位身分證換發計畫，然110年1月21日行政院時任院長蘇貞昌拍板暫緩。藍委張智倫今（4日）指數位身分證累計花10億納稅錢，詢問未來是否會推動？內政部長劉世芳說，如果「個人資料保護委員會（個資會）」組織法草案審查完竣後，未來數位身分證部分， 只要在個資會或個資保護法非常齊全狀況下，「我們往後跨部會做推動方案還是可以積極研議」，但立法院審查組織法還沒完全完成。

行政院長卓榮泰4日到立法院繼續進行施政總質詢。張智倫質詢表示，數位身分證換發政策何時確定？行政院110年1月21日暫緩發放，指由行政院工程委員會作調解，而113年1月19日調解成立，但數位身分證累計已花10億納稅錢；尤其今年要編4000多萬維護費，去年也編了6000多萬，但3年過去後沒有專法，政策沒有拍板，數位身分證花了10幾億建置成本跟預算，有無機會把數位身分證往前邁一步？

另外張智倫也提到，台灣人身分證還是紙本，很容易造成詐騙集團問題，例如龍山寺有人擺攤蒐集身分證跟健保卡影本，就可以換1000元，擔心他們未來可依此領1萬的普發現金。

卓榮泰回應，普發現金防詐機制是行政院現在全力防堵中，有任何訊息會盡快讓行政機關知道，把任何可能危險、可疑的部分補起來。個資法保護方面，現在在做機關轉換銜接，未來個資會成立後會是主管機關，目前可能有這樣銜接過程。

劉世芳補充，重點是資安，不管紙本或數位化，資安都是第一要務；所以114年4月18日已經把個人資料保護委員會的組織法送到立法院審查，現在還沒有審查完竣，如果審查完竣後，「會按照個人資料保護部分做政策資安跟法制部分的跨部會整合」，未來有關數位身分證部分， 只要在個資會或個資保護法非常齊全狀況下，「我們往後跨部會做推動方案還是可以積極研議」。

張智倫追問，所以數位身分證未來還是會推動，只是要等《個資法》通過，相關資安完整後？劉世芳說，還有資安要完備，兩院（行政院及立法院）要一起合作，立法院審查組織法還沒完全完成。

立法院今年10日17日三讀《個人資料保護法》部分條文修正案，規定公務機關應設置個人資料保護長，公務機關或非公務機關遇有個人資料洩漏等事故，有通報義務。但由於個人資料保護委員會組織法修正草案卡關，個資法主管機關維持現行由各目的事業機關負責。