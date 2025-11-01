建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

▲民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪趁著假日一起享用午餐。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（1日）在社群平台發文透露，之前跟柯文哲說，可以出書寫「我在獄中的364天」，她記得以前柯文哲還曾幫賴清德的書寫過序，基於禮尚往來，這本書要是完成，也要請賴總統幫忙寫序。

陳佩琪表示，好久沒能跟柯文哲坐下來好好吃一頓飯，今天趁著假期卯足全勁，自己做了一頓豐盛的午餐，和柯文哲邊吃邊閒聊，當然離不開北所的生活。

陳佩琪還問柯文哲北所假日都吃什麼？柯文哲回應，常規幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，很少有青菜，不知為什麼幾乎都吃紅蘿蔔，吃到都快變成兔子了。

柯文哲接著透露，記得民眾黨曾有個可愛的幕僚，有天心血來潮送了一本「兔子品種圖鑑」給他，但翻一翻，沒興趣，一頁都沒看，所以，結論是還好還沒變成兔子。

此外，陳佩琪指出，柯文哲被司法惡整了一年，關到身體壞掉，全身都是病，現在只能期待柯文哲的身體尚處在可逆的階段，一段日子後，就能再恢復正常。

陳佩琪再指，自己也持續努力練好英文和口條，期待哪天有機會能為柯文哲發聲，讓全世界的人都看見民進黨政府是怎麼用司法的手段整肅在野黨和在野黨黨主席的。

最後，陳佩琪表示，上次跟柯文哲說可以出書寫「我在獄中的364天」，比較能吸引人，果然大家都同意她的看法，記得以前柯文哲還曾幫賴清德的書寫過序，基於禮尚往來，這本書要是完成，也要請賴總統幫忙寫序。