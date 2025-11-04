存600萬爽退休！日男遇投資詐騙　翻開存摺一看哭了

▲添田發現儲蓄帳戶裡的錢幾乎歸零，只能看著空空的存摺數字痛哭。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本69歲退休男子添田浩一（化名）原本擁有3000萬日圓積蓄（約新台幣600萬）及每月20萬日圓退休金，本可與妻子安享晚年，卻掉入投資詐騙圈套，積蓄幾乎歸零，忍不住哭了出來。

日媒THE GOLD ONLINE報導，添田過去在地方政府工作近40年，退休後仍兼職至65歲，理財觀念保守，不愛賭博，將資金分為4個帳戶進行管理，1個用在生活費、2個儲蓄、最後一個則是緊急支出。此外，他平時都只使用生活費帳戶來過生活，儲蓄、緊急支出帳戶幾乎沒動過。

沒想到這一切就在添田瀏覽新聞發現「前公務員與教職員限定特別資產運用」廣告之後破滅了。他稱，起初還以為是可疑投資話術，但看到為穩定職涯人士提供本金保證安全方案等字眼後心動，且當時他經常聽到單純存錢資產會縮水的說法，認定靠退休金生活也需要投資。

初期，添田投入30萬日圓試水溫，第二個月確實收到數千日圓配息，讓他放下戒心。業者接著向他提供新的大額投資方案，誘使他從退休金帳戶陸續匯錢，短短半年轉了近1000萬日圓出去。

直到某日添田要與業者聯繫時，發現所有相關網站都關閉，這才驚覺受騙。他查看其中一個儲蓄帳戶，發現裡面的錢幾乎歸零，只能看著空空的存摺數字痛哭。

日本警察廳統計數據顯示，2024年特殊詐騙案件達2萬1043件，損失金額718.8億日圓，其中65歲以上高齡者受害比例達65.4%。詐騙分子經常使用的手法是電話（79%）、電子郵件與簡訊（10%）、彈出式廣告（8.8%）等，但除了傳統方法之外，透過社群媒體進行的投資詐騙、愛情詐騙也急遽增加中。