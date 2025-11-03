日本女首相高市喊見金正恩！民調82%「史上第二高」　超越師傅安倍

▲日本首相高市早苗才剛上任，便在民調獲得82%的高支持率。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗上任後馬不停蹄，不僅在東京接見訪日的美國總統川普，不久後更前往南韓出席亞太經合峰會（APEC），在一連串的外交舞台，她向包括印尼總統在內等多國元首展現親和力，令外界抱持期待。最新民調指出，高市早苗的支持率高達82%，僅次於2001年時的小泉純一郎。

另外，高市早苗更表示，為了解決日本人遭北韓（朝鮮）綁架之議題，她已決意會晤北韓最高領導人金正恩。

根據日媒《TSB News》，《日本新聞網》（JNN）於本月1至2日針對前一個月上任的高市內閣向民眾實施最新民調，結果顯示高市早苗的支持率達到82.0%，比10月時石破茂內閣的支持率還要高出38.3個百分點，高市內閣的支持率僅次於2001年小泉純一郎內閣的88%，是2000年以來支持率第二高的內閣。

自從公明黨黨代表齊藤鐵夫宣布脫離與自民黨的聯立政府後，才剛上任自民黨總裁的高市早苗便尋求與日本維新會合作，並與該黨黨代表吉村洋文同意共組聯立政府。針對自民黨與日本維新會的合作，52%的民眾表示支持、29%的民眾表示反對。

日本維新會向自民黨表示，為了縮減國家財政支出，期盼達成將國會眾議院議員席次裁減10%的目標。對此，48%的民眾認為應該在今年以內成立相關法案、35%的民眾則認為沒有必要。另外，高市早苗在施政演說時強調，將提前2年達成「2027年度防衛費用增加至GDP占比2%」目標，56%民眾表示支持，33%民眾表示反對。

▲日本自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文10月20日簽署文件，決定推動「自維聯立」政權。（圖／路透）

韓媒《中央日報》日文版分析高市內閣在短時間內獲得如此高支持率的原因，在於高市早苗前往馬來西亞出訪東南亞國協（ASEAN）峰會、在日本接見川普，以及前往南韓慶州出席APEC峰會的表現有關，僅在上任首相一周後便與川普宣示共同迎接「日美同盟黃金時代」的到來，高達83%的民眾對於高市早苗成熟的外交手腕給予高度肯定。

《中央日報》指出，高市早苗因在政治領域的強烈保守傾向，加上師承前首相安倍晉三，因此被外界封為「女版安倍」，然而她卻能青出於藍，光是支持率就已超越安倍晉三。

根據日媒《每日新聞》，高市早苗今（3）日表示，為了讓遭北韓綁架的日籍人質早日返國，她願意推動會晤北韓最高領導人金正恩，「我方已向北韓傳達推動日朝領導人會談的意願。一旦解決日人遭綁架問題，不僅是對我國，對於北韓和國際社會而言，皆能獲得龐大利益。我們不會排除任何選項，必須在我們這一代取得突破、解決日人遭綁架問題。」