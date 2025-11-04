冒充治療師「性侵89歲獨居嬤」　英18歲少年逞慾還詐財

▲多名獨居老婦人遭嫌犯闖入住宅，企圖實施性侵犯。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯發生駭人案件，一名18歲少年偽裝成治療師、按摩師與清潔工，4度闖入獨居老婦人的住處，並且侵犯其中一人得逞，更被揭發犯下多起詐財案件，本周被判處7年有期徒刑。

《太陽報》報導，今年5月15日上午11時30分，嫌犯陶斯（Jimmy Tawse）大膽走進第一名受害者住處，謊稱自己是「治療師」，強迫89歲老婦人脫掉上衣和胸罩後性侵對方，事後又改口宣稱自己是「性治療師」，只是走錯了房子。

陶斯隨後又驅車前往第2名受害者住處，自稱是她家庭醫師派來的按摩師，要求這位正在等待居家物理治療、同為89歲的老婦人進入臥室脫衣，堅稱必須進行「身體對身體」的按摩，但在對方多次堅定拒絕後，並未得逞而離去。

▲陶斯被判7年有期徒刑。（圖／南威爾斯警察）



此外，陶斯在1個多月後的6月20日再度犯案，偽裝成窗戶清潔工進入一名85歲婦人的住處，索取55英鎊（約新台幣2228元）並要求受害者撫摸自己。隔日他又鎖定一名行動不便的63歲婦人，再次冒充按摩師進行詐騙。

如今陶斯已承認性侵、詐欺、非法入侵並且意圖進行性犯罪等罪名。由於他是未滿21歲的青少年，被判處7年有期徒刑，其中僅4年實際執行羈押，但必須終身登記為性犯罪者，同時接受性傷害預防令的約束。法官沃爾特斯（Geraint Walters）說，「對於如此年輕的罪犯而言，這些都是極其嚴重且令人擔憂的罪行。」

