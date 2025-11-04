英火車刺人案「凶嫌持刀畫面曝光」　駕駛員機警1舉動救了全車

▲凶嫌持刀畫面被媒體曝光，幸好火車駕駛員（右）的機警行動化險為夷。（圖／翻攝X、臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦東北鐵路公司（LNER）一班駛往倫敦的火車1日發生持刀傷人案，32歲英籍男子攻擊造成11人送醫，幸好機警駕駛員強森（Andrew Johnson）立即連絡調度中心執行臨時改道，才讓警方在獲報11分鐘內火速逮捕嫌犯。

CNN等外媒報導，案發當晚，火車剛駛離劍橋郡（Cambridge Shire）彼得伯勒車站（Peterborough Station）不久就發生攻擊案。強森立刻聯絡鐵路網調度中心，放棄原定不靠站並透過快速軌道通過的行車計畫，緊急改道停靠亨廷頓車站（Huntingdon Station）慢速軌道。警方透露，他們在晚間7時39分接獲緊急通報，7時50分就在月台上順利逮捕嫌犯。

目前11名送醫傷患已有5人出院，其中一名鐵路員工為了救人而傷勢嚴重，幸好目前情況穩定。他被英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）讚揚展現出絕對非凡的勇氣，英國交通警察（BTP）也表示，監視器畫面顯示這名員工的英勇行為「無疑拯救了許多人的生命」。

駕駛員強森被形容為化險為夷的最大功臣之一，他曾在英國皇家海軍服役17年，在危機中保持冷靜，選擇將列車開到有利救援的車站而非緊急停車，但事後受訪時謙虛表示，「我只是在做我的工作，真正勇敢的是我那位住院的同事。」

隨著案情細節被揭露，男嫌威廉斯（Anthony Williams）持刀畫面也在社群媒體上流傳。他被控10項謀殺未遂罪、1項實際身體傷害罪及1項持有利刃罪，另因1日稍早在倫敦車站的事件再被控1項謀殺未遂罪。

警方表示沒有證據顯示此案與恐怖主義無關，但目前仍在調查行兇動機。